Jesy Nelson es, sin lugar a dudas, una de las artistas británicas que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. Su trayectoria profesional comenzó cuando formaba parte de la exitosa girlband Little Mix. Gracias a este proyecto tuvo la oportunidad de sacar a la luz un gran número de trabajos discográficos y de dar la vuelta al mundo con varias giras.

Después de todo el éxito cosechado, el pasado año, Jesy Nelson quiso marcar un punto y aparte en su trayectoria. De esta manera, a través de un comunicado, se dio a conocer que dejaba de formar parte de Little Mix para comenzar una nueva etapa en su vida. En todos los sentidos, ya que fue un cambio tanto a nivel personal como profesional.

Desde entonces había una incógnita en el aire: ¿Cuándo iba Jesy Nelson a sacar a la luz un primer sencillo? Pues la propia artista la resolvió hace tan solo unos días a través de una publicación de Instagram. No solamente daba a conocer el tema de esta canción sino que, además, confirmaba que se trataba de una colaboración con Nicki Minaj.

La cuenta regresiva terminó y por fin podemos disfrutar de ‘Boyz’. Es un tema absolutamente perfecto para Jesy Nelson. ¡Desprende su más pura esencia! Y no solamente lo podemos apreciar en la propia canción, sino también en el espectacular vídeo musical que ha preparado para la ocasión. Era consciente de que todos los ojos iban a estar puestos en este lanzamiento.

¡Y no ha decepcionado en absoluto! Jesy Nelson, con este ‘Boyz’, no solamente potencia uno de sus puntos fuertes como es la voz, sino que también hace hincapié en la coreografía. Automáticamente, al escuchar esta canción, imaginas cómo será la actuación que realizará. Y es absolutamente espectacular.

Nicki Minaj también está sensacional, en todos los sentidos. No es la primera vez que trabaja con Jesy Nelson ya que, recordemos, The Queen trabajó en ‘Women Like Me’ con Little Mix en el año 2018. Lo cierto es que si nos gusta este ‘Boyz’ con la artista británica, la participación de Nicki ha hecho que este proyecto brille con más fuerza si es posible. ¡No te lo puedes perder!