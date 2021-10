La marcha de Jesy Nelson de Little Mix fue sin lugar a duda una de las noticias más dolorosas a las que se tuvieron que enfrentar los fans de la girlband el pasado año 2020. Un abandono que realizó para recuperarse física y mentalmente. Sin embargo, a punto de cumplir un año de dicho acontecimiento, la artista ha confesado en su entrevista para la revista Glamour que su relación actual con sus excompañeras no es nada buena.

«No he hablado con las chicas en todo este tiempo. Durante años fuimos tan íntimas como si fuéramos hermanas, estábamos juntas cada hora del día durante semanas, compartiendo camas, riendo y llorando las cuatro durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana y después… nada», explica la intérprete. Unas declaraciones que han sentado como un jarro de agua fría a los seguidores de la banda.

«Les envié un par de mensajes pero eso fue todo. No puedo explicarlo. Parece que esta distancia es necesaria. Estábamos tan cerca que no pudimos hacerlo. Necesitábamos espacio», ha añadido haciendo referencia a la reciente maternidad de Perrie Edwards y Leigh-Anne Pinnock. A pesar de que actualmente la relación con las chicas de Little Mix se ha enfriado, Jesy Nelson no pierde la esperanza de volver a tener un acercamiento con ellas.

«Afortunadamente espero que en algún momento del futuro podamos volver a estar juntas. Las quiero. Ellas son mis hermanas de muchas maneras pero por ahora, de momento no estamos hablando», ha confesado al respecto. Además, ha señalado que desde que abandonó el grupo se siente mucho más feliz y más libre.

«Desde que lo dejé, me siento libre. No me levanto con ansiedad pensando que tengo el rodaje de un videoclip y que necesito morirme de hambre. O que necesito hacer una dieta extrema para parecerme a las otras 3 chicas. Eso me estaba consumiendo», ha confesado recordando sus tiempos en la banda. «Creí cuando estaba en el grupo que lo normal era sentirse como me sentía. Y como me sentí así durante 10 años pensaba que simplemente era la vida», ha añadido.

Aunque su relación con sus excompañeras se hayan enfriado, a nivel individual ha encontrado lo que necesitaba con el tema ‘Boyz’, su primer lanzamiento musical junto a Nicki Minaj que verá la luz el próximo 8 de octubre y con el que Jesy Nelson promete no decepcionar a nadie.