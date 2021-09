No es ningún secreto que Jennifer Aniston, una de las actrices más reconocidas y queridas de Hollywood, y Ellen DeGeneres tienen una de las amistades más consolidadas en cuanto a celebridades se refiere. Por ese mismo motivo, no extraña en absoluto que, cuando el programa ‘The Ellen DeGeneres Show’ se estrenó en 2003, la actriz de ‘Friends’ fuera la primera invitada.

El programa de Ellen DeGeneres, uno de los más famosos de Estados Unidos por sus divertidas entrevistas, está a punto de llegar a su fin. Recientemente se confirmó que comenzaría la última temporada de este proyecto, que daría por finalizado en el próximo año 2022. Una noticia que, desde luego, ha pillado a muchos por sorpresa.

Por ese mismo motivo, y de manera más que evidente, para Jennifer Aniston ha sido muy emotivo el detalle que Ellen DeGeneres ha tenido con ella. Y es que se ha convertido en la primera invitada de la temporada 19 del programa. Tanto es así que no pudo evitar romper a llorar nada más salir al plató y ver a su gran amiga.

La actriz no tardó en hablar, al ver que no pudo evitar emocionarse: “¿Qué demonios? Se supone que esto no debería ser emotivo. ¡Todavía no! Ni siquiera ha terminado”. Todo ello mientras trataba de secarse las lágrimas. Con el fin de quitar hierro al asunto, quiso añadir algo más: “Es que no he salido en mucho tiempo, como en dos años”.

Al ver la reacción de su compañera y amiga, Jennifer Aniston fue más allá: “¡No estoy bromeando! La última vez que estuve en un escenario haciendo un programa de entrevistas fue aquí”. En ese preciso instante, Ellen DeGeneres quiso ser de lo más cercana con la primera invitada de esta nueva temporada.

Por ese mismo motivo, no dudó en decirle lo siguiente: “Sé que no sales mucho, así que gracias por estar aquí. Sé que tienes mucho cuidado”, refiriéndose a la pandemia que está arrasando en todo el mundo. Sea como sea, es más que evidente que Jennifer Aniston ha querido hacer un esfuerzo para estar junto a su amiga Ellen en un día tan especial. ¡Qué bonito!