En el año 2016 Jamala se alzó con la victoria de ‘Eurovisión’ con su canción ‘1944’, un tema que hablaba sobre la deportación de tártaros de Crimea por la Unión Soviética. En ese momento la artista cumplía un sueño al ganar el festival, sin darse cuenta de que el tema de la canción, en 2022 volvería a estar de actualidad.

Desde el pasado jueves, cuando Putin dio la orden de asaltar Ucrania, cientos de miles de ucranianos han cruzado las fronteras de países como Polonia, Hungría, Moldavia y Eslovaquia, buscando refugio. Otros muchos han entrado en Rumanía, y Jamala, aprovechando su casi millón de seguidores, ha contado su historia con el fin de visibilizar la tragedia que actualmente viven millones de ucranianos.

Jamala consiguió abandonar Ucrania junto a sus dos hijos pequeños. Sin embargo, su marido se ha tenido que quedar para servir al ejército, según la orden que ha dado el país de que todos los hombres mayores de 18 años deben quedarse en Ucrania y luchar contra la invasión rusa.

“El 24 por la noche salimos de Kiev con los niños, pasamos casi 4 días en el coche, con paradas de descanso espontáneas, sin comida, que a nadie se le ocurrió coger porque estábamos en estado de shock. 2 kilómetros en 4 horas, así es como nos desplazamos”, contaba.

“Millones de mujeres y niños lo dejaron todo, sus casas, sus pertenencias… ¡todo! Dejando a sus maridos para defender su país y corriendo para salvar a sus hijos de los proyectiles. Tantas víctimas, tantos heridos, niños pequeños entre ellos. Mujeres en sótanos, bajo bombas, que han dado a luz a 6 niños durante estos días”, expresaba.

A pesar de la complicada situación, Jamala no pierde la esperanza: “Me echasteis de Kiev, de mi piso, a base de bombardeos. ¿Y qué? ¿Vendrás a vivir allí? ¿Vas a entrar y decir ‘ya está, el mundo está salvado’? No, no creo en eso. Creo en nuestro presidente, en nuestro ejército, en nuestros fuertes hombres y mujeres valientes. Lo conseguiremos. ¡Ucrania no será derrotada! ¡Ucrania no será derrotada!”.

“Cuando llegan los extraños, vienen a tu casa, os matan a todos y dicen ‘no somos culpables’. ¿Dónde tenéis la cabeza? La humanidad llora, creéis que sois dioses, pero todo el mundo muere. No os traguéis mi alma, nuestras almas. No pude pasar mi juventud allí, porque me arrebatasteis mi paz. Podríamos construir un futuro, donde la gente sea libre para vivir y amar. El tiempo más feliz. Nuestro tiempo”, termina su texto publicado en Instagram. Una historia con la que narra la historia que están viviendo actualmente millones de personas.