‘La isla de las tentaciones’: Naomi desvela cómo se encuentra tras haber sido atropellada

Naomi Asensi, una de las grandes protagonistas de la sexta edición de La isla de las tentaciones, ha vivido un gran susto. A través de su perfil de Instagram ha hecho saber a sus seguidores que ha sido atropellada por un taxista.

En una serie de historias publicadas en su cuenta en esta red social ha explicado a modo de ‘storytime’, tal y como ella lo ha llamado en clave de humor, cómo fue el accidente. “Estaba guardando las maletas en el taxi. Entonces, otro que venía, se ve que alguien se le ha cruzado por delante y, para es esquivarle, me ha pisado a mí”, ha comenzado a narrar sobre el suceso en sí.

Sobre su salud, la joven ha contado que fue lo que sintió instantes después del atropello. “Me ha reventado y me he puesto a llorar como una loca. Al principio, no sentía el pie, pero después, poco a poco, no tenía dolor”, ha revelado. Dentro de lo malo y para lo que podía haber sido, no ha sufrido ninguna lesión de gran gravedad. Como es obvio, sus seguidores se han preocupado por su estado de salud y ha recibido mucho apoyo. Para tranquilizar a esos usuarios ha explicado que solo tiene algún “raspón en la piel”. Además, ha comentado que lo del conductor fue “un despiste” y que no piensa denunciarle ante las autoridades.

“Me habéis dicho que me indemnice el taxista, pero es que mi prima me ha contado que el hombre se ha asustado que flipas. Se ha preocupado, nos ha dado sus datos, y me ha pedido que luego le escriba para saber cómo estoy”, ha continuado explicando. La valenciana ha decidido ponerse en el lugar del trabajar y no ha visto maldad en él. Muchas veces estas personas van trabajando con prisas y los descuidos pueden ocurrir.

Naomi Asensi ha destacado en La isla de las tentaciones sobre todo por su carácter y ante esta adversidad ha vuelto a sacar a relucir el mismo. La solución a sus problemas ha explicado que no es más que “un poco de Thrombocid, una lloradita y seguir existiendo”. La influencer ha asegurado que está “fenomenal” y que puede moverse sin ninguna dificultad. Por suerte, todo ha quedado en un susto.