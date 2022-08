‘La isla de las tentaciones 5’: ¿Cuándo se estrenará la nueva temporada?

Septiembre se acerca y con ello, las principales cadenas de televisión de nuestro país ya se preparan para el estreno de sus programas estrella de cara a la nueva temporada. Uno de ellos es La isla de las tentaciones, el exitoso reality de Mediaset que este año llega con su quinta temporada.

Con el fin de volver a enganchar a millones de espectadores, La Isla de las Tentaciones estrenará su quinta temporada el próximo mes de septiembre, después de la gran acogida que tuvieron las ediciones anteriores del reality, donde Telecinco batió todos los récords de audiencia.

De esta forma, Sandra Barneda ha asegurado que la quinta temporada de La isla de las tentaciones será una edición que marcará a todos los telespectadores y que no dejará a nadie indiferente. Una temporada que los espectadores esperan impacientes y que promete no decepcionar una vez más.

No hay nada mejor que un #LunesDeMomentazo con frases de fantasía como estas ✨ 🔁 Si también quieres más a tu mascota que a tu pareja 😂 pic.twitter.com/Ic8Ln0htpl — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) August 15, 2022

«Siento la vibración de los nervios de comenzar las grabaciones. No sé qué Sandra saldrá cuando comience el REC. La vulnerable, la sensible, la exigente, la herida, la voluble, la apasionada, la fría, la contenida, la alegre, la emocionada, la compungida… puede que salgan todas. Sea como sea, siento la necesidad de desplegar las alas y echar a volar. Viento, mar, sal, océano…y gran equipo que me cobija …esa será mi verdadera tentación», escribió Sandra Barneda en su cuenta de Instagram al comenzar las grabaciones de la nueva edición.

De esta forma, con la llegada de septiembre llegará la nueva edición del reality, con la total convicción de que volverá a ser un éxito de audiencia y en las redes sociales, donde durante las noches de emisión del programa han conseguido incluso ser trending topic a nivel global.