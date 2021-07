No es ningún secreto que el juicio entre Kiko Rivera y su tío, Agustín Pantoja, no ha hecho más que empezar. Después de los primeros avances, ya han surgido las primeras discrepancias entre varios de los protagonistas. Recientemente, Isabel Pantoja acudió al juzgado de Chiclana de la Frontera, en Cádiz, en calidad de testigos.

Estamos ante una reaparición pública con la que, sin palabras, lanzaba un claro mensaje: Se posicionaba a favor de su hermano. Kiko Rivera, por su parte, no tardó en reaccionar a las imágenes donde aparecía su madre, agarrada del brazo de Agustín Pantoja. Por su parte, Isa Pantoja ha definido esta escena como “desagradable”.

En ‘El programa del verano’, donde colabora, Isa Pantoja ha reconocido que no ha sido plato de buen gusto ver a su madre, Isabel Pantoja, de nuevo en los juzgados. La joven quiso explicarse: “Busqué las imágenes y para mí fue súper desagradable. Entiendo que esto haya llegado a este punto pero no deja de ser chocante para mí”.

Isa Pantoja, al ver a su madre entrar a los juzgados con Agustín: «Kiko pide explicaciones y cómo no se las dan pues va a ir a por todas» #PdV5J https://t.co/Ldg94JQ5K9 — El programa del verano (@elprogramadear) July 5, 2021

En cuanto a esta complicada situación, la colaboradora de ‘El programa del verano’ no ha dudado un solo segundo en posicionarse, públicamente, al lado de su hermano. La joven quiso ser muy clara al respecto: “No he visto la documentación, pero me lo ha contado. Si es así, es normal que Kiko pida explicaciones y que esté enfadado. Yo también lo estaría y las pediría”.

La que fuera concursante de ‘La casa fuerte 2’ continuó sincerándose, dejando claro que esta situación le ha acercado más a Kiko Rivera: “Ahora él me está entendiendo más. Él sabe que me va a tener para siempre. En estos meses hemos podido profundizar en cosas que antes dábamos por hecho, de la que nunca habíamos podido hablar”.

En cuanto a la relación que actualmente tiene con su madre, la cuñada de Irene Rosales reconoce que está tranquila puesto que no tiene ni un solo problema con ella. Además, ha aprovechado su participación en ‘El programa del verano’ para lanzar un mensaje muy contundente: “Ella sabe que si me llama yo voy a estar ahí, no tengo ningún problema en ir a Cantora”. Eso sí, parece que el fuerte vínculo que tiene con Kiko Rivera le ha separado de su madre: “Yo no puedo exigir lo normal a una persona que no está bien”.