De viernes contaba la semana pasada con Fran Rivera como invitado principal en una noche en al que hubo muchos reproches hacia Isabel Pantoja, con la que tiene un enfrentamiento desde hace años por la herencia de Paquirri. Pero el ex torero también acudía para hablar de las buenas noticias que han llegado a su vida en forma de embarazo, ya que será padre de nuevo con Lourdes Montes, por lo que no todo fueron momentos complicados. Esta semana, Santi Acosta y Bea Archidona volverán a tener a un protagonista que no dudará en criticar a la tonadillera y que también está de celebración por el embarazo de su mujer.

El invitado de esta semana ha sido protagonista de la portada de la semana entre las revistas del corazón, ya que Isa Pantoja ha anunciado su buscado embarazo en la primera página de Lecturas. Esta noticia era algo muy esperado porque los protagonistas han dejado claro en varias ocasiones que buscaban ser padres, algo que por fin conseguirán. Asraf Beno vuelve al programa semanas después de haber estado junto a su mujer en el día en el que anunció que renunciaba a tener relación con su familia.

¿Por qué no estará Isa Pantoja en De viernes?

La pareja ha estudiado bien su estrategia para anunciar la noticia, algo con lo que podrán cobrar dos exclusivas en apenas unos días. La hija de Isabel Pantoja ha aparecido en solitario en la revista, por lo que por contrato no podrá aparecer en otra entrevista para hablar del tema, excepto su colaboración semanal en Vamos a ver.

Es por eso que tendrá que ser Asraf Beno en solitario el que se enfrente a las preguntas de los colaboradores del programa. Además de hablar de su próxima paternidad, también tendrá que contar cómo sigue su relación con los Pantoja y si se ha producido algún acercamiento en los últimos días.

Raquel Bollo, también estará en De Viernes

La gran amiga de Isabel Pantoja estará presente en el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta. Entre otras tantas cuestiones, la andaluza tratará de arrojar luz sobre los diversos episodios que se desarrollaron en Cantora y que la propia Isa Pantoja confesó, entre lágrimas, en De Viernes.

«¿Quién piensa que bañando a una niña con agua le puedes devolver la virginidad? ¿Qué ritual?», pregunta Raquel Bollo en el avance de la entrevista que ha compartido el equipo del programa de Telecinco. Lejos de que todo quede ahí, se han compartido más declaraciones de la diseñadora: «Me da mucho miedo de las verdades a medias y las mentiras a medias. Eso tiene mucho peligro».

Es más, Raquel Bollo ha confesado a De Viernes algo muy concreto: «Me duele que se cuenten situaciones terroríficas y muy fuertes que no han sido así». Sin duda, el testimonio de la amiga de Isabel Pantoja va a ser crucial a la hora de conocer más detalles de lo que ocurrió, en el pasado, en Cantora. Y lo hace en una fecha muy señalada como es el día en el que Asraf Beno regresa a este programa pero, en esta ocasión, como futuro padre. No te pierdas la nueva entrega de De Viernes esta noche, a partir de las 22:00 horas, en Telecinco.