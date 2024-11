De viernes vuelve esta semana con dos invitados muy conocidos por todos los espectadores para hablar de sus novedades familiares, aunque son muy diferentes entre ellos, ya que para uno son buenas noticias, mientras que para otro supone retomar los problemas que vive con su ex mujer. Santi Acosta y Bea Archidona reciben a dos protagonistas muy importantes que harán que Isabel Pantoja y Elena Tablada estén pegadas a la pantalla para saber qué dicen de ellas, aunque ya podemos asegurar que no serán buenas palabras. El programa tendrá esta semana que volver a enfrentarse a La Voz, que esta semana regresará con un nuevo programa después de que el pasado 1 de noviembre decidiese emitir un programa de mejores momentos.

Después de aparecer la semana pasada en una entrevista grabada, Javier Ungría ha tomado la decisión de sentarse en el plató en directo para hablar de su tormentosa relación con la influencer y ex de David Bisbal. Entre otras cosas, recordará la gran guerra que vivían continuamente y que provocó su ruptura, pero esa diferencias no acaban ahora, ya que luchan por la custodia de Camila, su única hija. Hay que recordar que durante su paso por Supervivientes tuvo que abandonar por unas horas el concurso para prestar declaración en una vista por este motivo, aunque después regresó con sus compañeros. Todo apunta a que ella también tendrá mucho que decir, ya que irá al plató y le retará a un enfrentamiento en pleno directo: «No hay nada más claro en la vida que tener pruebas. Estoy deseando poder ir el viernes a ver si puedo sentarme con él y quitar las caretas. Me encantaría».

El gran invitado de la noche será el ex torero, ahora convertido en cantante con su grupo Una y nos vamos, que está de celebración porque volverá a ser padre. Aunque el embarazo de Lourdes Montes, su mujer, es una gran noticia, también le está recordando los malos momentos que pasó en su infancia por culpa de Isabel Pantoja.

Junto a sus hermanos Cayetano y Kiko pasó mucho de su tiempo en Cantora cuando Paquirri ya tenía una relación con la cantante tras su separación de Carmina Ordóñez. En su entrevista no dudará en cargar contra ella y recordar que sigue sin devolver a sus hijos algunos de los objetos personales del torero que les corresponden como parte de la herencia, aunque todos ellos tienen un gran valor personal más que económico.

La pesadilla de Francisco Rivera con Isabel Pantoja

Sobre su madrastra, Rivera tiene un recuerdo horrible y llegará a soltar algunas las lágrimas al contarlo ante las cámaras: «Ese daño que nos hizo, no lo puedo olvidar nunca». En sus declaraciones destapa a una Isabel con dos caras y que deja claro que no estaba cómoda con los hijos de Carmina Ordóñez cuando estaban en la famosa finca: «Cuando estaba mi padre, era una persona. Y, cuando no estaba mi padre, era otra».

Todo esto se podrá ver a partir de las 22:00 h. en una nueva entrega de De viernes, en Telecinco.