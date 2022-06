‘Inocentes’, avance del capítulo de hoy: Safiye no cree que pueda llegar a recuperarse

No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, ‘Inocentes’ ha ido ganándose un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más los que no se pierden un solo capítulo de esta sorprendente historia.

El pasado martes 31 de mayo pudimos disfrutar de una nueva entrega de ‘Inocentes’. De esta manera tan concreta, observamos cómo Safiye ha hecho un grandísimo esfuerzo para tratar de eliminar, de su vida, la voz de su madre. Naci toma una drástica decisión tras haber escuchado a Han conversar con Anil.

Todo ello mientras Neriman ha desaparecido de un momento a otro tras haber averiguado un gran secreto. Gülben, como era de esperar, se muestra verdaderamente preocupada. Tanto es así que pide ayuda a Ege para encontrar a su hermana antes de que sea demasiado tarde. Además, fuimos partícipes de la boda de Bayram y Okşan.

Gülben y Esat ven a su bebé y escuchan, por primera vez, el latido de su corazón. 💓 #Inocentes https://t.co/fRtISpzVBN — antena 3 (@antena3com) May 31, 2022

Después de todo, por fin hemos podido saber lo que sucederá en la nueva entrega de ‘Inocentes’ que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, observaremos cómo Naci se pondrá muy feliz al ver que Safiye se va encontrando mejor. Aunque nada más lejos de la realidad, puesto que la joven seguirá creyendo que no va a lograr recuperarse jamás.

Por si fuera poco, mientras sigue intentando reprimir en su cabeza la voz de su madre, Safiye se verá las caras con alguien que ni tan siquiera imaginaba. Ceylan se mostrará preocupada por Han tras haber hablado por teléfono con Naci. Así pues, pondrá como excusa visitar a Safiye para ver a su hermano. Todo ello mientras el sexo del bebé que Gülben y Esat está a punto de descubrirse. No te pierdas la nueva entrega de ‘Inocentes’ esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.