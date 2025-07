El inesperado vídeo de Abby tras ganar a RoRo en ‘La Velada del Año 5’: «He tocado fondo»

El pasado sábado 26 de julio, Sevilla se vistió de gala para recibir a los influencers más aclamados y conocidos de las redes sociales. Las calurosas jornadas no han sido impedimento para que Ibai Llanos y todo su equipo hayan decidido trasladarse hasta la ciudad con el objetivo de llevar a cabo La Velada del Año 5. Y es que, el popular evento de boxeo se ha convertido en uno de los encuentros más seguidos del verano. Pues, como es bien sabido por todos, determinados youtubers, influencers o famosos se suben al ring con el objetivo de ajustar cuentas pendientes. Un cara a cara donde uno de los más esperados fue, sin lugar a duda, el de Abby y RoRo.

Abril Gené Capriles, conocida en redes sociales como Abby, se subió al cuadrilátero y logró vencer a RoRo. Una lucha bastante reñida que dejó a todos los presentes en el estadio La Cartuja con el corazón sobrecogido. Sin embargo, la joven de 24 años logró alzarse con el cinturón de la victoria. Un logro que celebró entre lágrimas, pues el esfuerzo y el duro entrenamiento que ha tenido que llevar a cabo durante estos últimos cuatro meses han sido notables. Eso sí, con mucha deportividad, la creadora de contenido quiso recordar que, en realidad, hubo dos ganadoras. Unas palabras con las que quiso destacar el esfuerzo que también había realizado su contrincante.

Tras coronarse como ganadora de su combate, en torno a las 02:00 de la madrugada, Abby publicó un vídeo en su canal oficial de YouTube. Un audiovisual donde la joven se sincera con sus seguidores y confiesa cómo se sentía hace un mes y medio. Una publicación donde no tuvo reparos en señalar, entre lágrimas, que había «tocado fondo».

«Queda un mes y medio para la velada y quería grabar este vídeo porque no sé si, una vez pasado el día, recordarás esto… pero probablemente pueda definir este día como el peor de todos estos meses», comenzó diciendo. «Has tocado fondo completamente con las manos, con el cuerpo, con la cabeza, con los pies. No hay parte de tu cuerpo que no haya tocado fondo», agrega.

Abby confiesa que le ha hablado a su psicóloga de su situación y que había pensado en abandonar La Velada del Año 5. «Si no me grabara así no estaría siendo sincera ni contigo ni con nuestra comunidad», dice ya entre lágrimas. «Ahora mismo soy un pozo de incertidumbres, no sé por qué hago esto, parece que el cuerpo no quiere seguir el ritmo, dudo de si voy a llegar, tengo miedo de defraudar a la gente, del hate que puedo recibir. No tengo nada claro y por eso me encuentro así llorando a cámara sin maquillaje hecha una mierda», agrega.

Abby grabó el vídeo como un proyecto de cara al futuro. Pues, así podría ver lo mucho que ha luchado para llegar a donde está ahora. Y es que, el camino a la victoria no ha sido el más agradable del mundo. «Está siendo mucho más duro de lo que podría haber imaginado», señala. Asimismo, la influencer ha confesado cuál era una de sus mayores preocupaciones.

Abby se sincera: «Me da miedo desarrollar una mala relación con la comida»

«Tengo hambre todo el rato, quiero que acabe esto para poder comerme una hamburguesa y estar tranquila después. Me da miedo desarrollar una mala relación con la comida después de toldo este proceso, me da miedo contar las calorías para siempre ahora que sé lo que son (…) no sé hasta qué punto esto es razonable», dice en el vídeo. Pues, recordemos, teniendo en cuenta la altura y peso de RoRo, ella tuvo que bajar mucho de peso para estar casi en igualdad de condiciones.

«Espero que estés orgullosa de lo que estás haciendo, ahora mismo yo no sé ni lo que pienso. No sé qué estoy haciendo, no sé por qué me estoy grabando llorando. Pero bueno, nos dijimos que esto lo íbamos a enseñar y ahora no vale tener vergüenza. No olvides el sufrimiento que estamos viviendo. Recuerda todo lo que hemos trabajado, ganes o pierdas, confió en ti, en mí, sé que vamos a llegar y que vamos a ganar», se dice a ella misma.