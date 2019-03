‘Hospital Valle Norte’: Así vivieron las redes sociales el capítulo final de la serie

Desde la emisión del primer episodio de la que sería la nueva serie de RTVE ‘Hospital Valle Norte’ y que ponía de protagonistas al cuerpo médico de un centro de salud, la serie ha llegado a su fin tras la emisión de los diez capítulos de su primera temporada.

La serie, protagonizada por Alexandra Jiménez conocida desde hace años por su papel en la mítica serie familiar ‘Los Serrano’, se despedía de la programación de la cadena tras una serie de capítulos llenos de muchísima emoción y grandes sentimientos.

‘Hospital Valle Norte’, pase lo que pase, no ha pasado desapercibida para muchísimos espectadores. Estos fieles seguidores estaban todas las semanas enganchados a su televisor viendo como los personajes del hospital resolvían problemas sanitarios del día a día de los pacientes, así como problemas personales de los propios personajes.

Tras su última emisión el pasado 18 de marzo, muchos fueron los seguidores del drama hospitalario los que felicitaban a la cadena y a los actores por su actuación en sus redes sociales, ya que a pesar de haber mantenido una baja estabilidad en pantalla y no contar con mucha audiencia, esa misma audiencia se ha mantenido muy fiel a la serie.

Son muchos los usuarios los que exigían el regreso de la serie con una segunda temporada, algo que la propia cadena ha tenido que intervenir para desmentir las posibilidades de una renovación. Sin embargo, RTVE se siente muy orgullosa de haber conseguido una audiencia tan fiel, y es que la serie desde su inicio ha competido semana tras semana con la programación de las otras cadenas rivales, como por ejemplo ‘La Voz’ de Antena 3.

Aun no me lo creo, se acaba ya mi serie favorita😥 NECESITO SEGUNDA TEMPORADA NO ME PODEIS DEJAR ASI SOMOS UN MONTON DE GENTE VIENDO CAPITULOS. #HospitalValleNorteFinal

— Universocarlosright (@XxandreXxrey) 18 de marzo de 2019