El pasado miércoles 5 de julio First Dates regresó con un nuevo programa del popular show de citas. Un encuentro donde la audiencia pudo conocer a comensales como Carolina, quién dejó muy claro que tiene su prototipo de hombre muy claro.

«Me considero una persona muy normal, con mis manías, mis defectos, mis virtudes, pero especial, para nada», comentó la soltera en su presentación. Fue la primera en llegar al restaurante de Cuatro, momento en el que tuvo la oportunidad de conocer a Carlos Sobera y hacerle saber que había sido reportera de televisión.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates5J en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/OrlS76luA6 — First Dates (@firstdates_tv) July 5, 2023

Su objetivo, en aquel momento, era entrevistar a los políticos a pie de calle. «También creé un programa de animales para empatizar con su dolor», señaló. En cuanto al amor se refiere, lleva 14 años sin pareja y no le sirve cualquier tipo hombre. A Carolina le gustan los policías. «Es que me vuelve loca un uniforme», admitió entre risas.

Su cita de la noche fue Julio, un valenciano con el que no tuvo demasiadas cosas en común. «Me gustan las mujeres, conquistarlas, salir con ellas… me encanta estar con una mujer. No es que sean mi hobby, pero sí mi delicia», reconoció el soltero. Una primera toma de contacto donde Carolina no quedó nada encantada con la elección del programa.

Julio se levanta de la mesa ante la mala educación de su cita en #FirstDates5J: “Una mierda, menos mal que el menú estaba bueno”https://t.co/du2vqqRGCZ — First Dates (@firstdates_tv) July 5, 2023

«Soy CP, carnicero profesional», le explicó el comensal en la mesa. Unas palabras que terminaron por condenar la cita pues, la soltera ya supo que no tenían futuro. «Es horrible, pedí un policía y me han traído un carnicero. Es que no me gusta de él ni la camisa», declaró a las cámaras de First Dates.

Pero, lo que terminó por agotar la paciencia de Julio fue el momento en el que Carolina sacó su teléfono y comenzó a enviar mensajes y a llamar a su amiga. Un gesto que desesperó al comensal, quién decidió poner punto final al encuentro y levantarse.

«La cita y mi pareja, una mierda, menos mal que Carlos Sobera es increíble y el menú estaba bueno. Esto es horrible», le dijo Carolina a su amiga. En la decisión final, ambos estuvieron de acuerdo en que lo mejor era seguir cada uno por su lado.