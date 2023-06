‘First Dates’: Carlos Sobera sorprende al arrancarse por bulerías

Tras años en la parrilla televisiva española, pensamos que ya son pocos los momentos que pueden sorprendernos en First Dates, pero nada más lejos de la realidad. Una situación que se pudo comprobar de primera mano en el último programa con la cita de María y Borja.

María es una mujer decidida que acude al programa para volver a darle una oportunidad al amor. Romper con el padre de su hijo no fue nada fácil, por lo que tomó una irrefutable decisión. “Me fui al tatuador y le dije ‘ponme en la barriga indomable, no hay quien me dome”, confesó. Su cita de la noche fue Borja, un hombre muy fiestero que entró en el restaurante con guitarra en mano.

Carlos Sobera se pone flamenco en #FirstDates y se atreve por bulerías: “Esto no es lo mío” https://t.co/Ck21GOQ01v — First Dates (@firstdates_tv) June 9, 2023

Nada más verse, los comensales quedaron encantados con la elección del programa. Pero, antes de pasar a la mesa, se divirtieron un poco con Carlos Sobera. “Esto no es lo mío”, dijo el presentador tras atreverse y coger la guitarra de Borja para cantar flamenco. Un talento oculto con el que el comunicador dejó sin palabras a la soltera, quien le dijo que se lo llevaba para Sevilla.

“Yo, bueno, fíjate tú”, le respondió Sobera. Por su parte, ya en la mesa, Borja le ha confesado a María que a él no le gustaba nada el flamenco, pero se fue a vivir a Inglaterra y se dio cuenta de que lo echaba de menos. Por su parte, la soltera estaba encantada con el sevillano, pero sentía que hablaba demasiado y no se preocupaba por conocerla.

Posteriormente, en el Rasca del Amor, Borja ha leído “adicto” en lugar de “activo”. Una situación que hizo que María estallase en carcajadas, pero no fue la única vez que se rió con él. Durante toda la velada las risas se convirtieron en las grandes protagonistas. Además, y para mostrar sus dotes artísticas, el soltero ha cogido su guitarra y se ha puesto a cantar. “Canta medianamente bien, pero no para dedicarse al cante”, admitió María.

Al concluir la noche, en la decisión final, la expectación era máxima. Borja explicó que él quería tener una segunda cita con la comensal, unas declaraciones que dejaron a María sin palabras. Por ello, no dudó en reprocharle su falta de interés hacia ella durante la cena. “No me has preguntado nada”, le dijo. Él, por su parte, se ha quedado cortado y le ha respondido coquetamente. “Te lo tendré que preguntar fuera”, destacó.