‘El Hormiguero’: Lola Índigo desvela quién es su amor platónico

La cantante Lola Indigo ha sido la invitada del miércoles de El Hormiguero, una visita que ya es todo un clásico para los espectadores del programa. Tanta es la confianza con Pablo Motos que no dudó en hablarle de los requisitos que debe de tener su pareja perfecta y desveló quién es su amor platónico.

Tras hablar de su nuevo proyecto GRX, en el que colabora con varios artistas granadinos para hacer un homenaje a su tierra, ha llegado el turno de las preguntas más personales. El presentador ha lanzado la primera: «Me han dicho que tienes un amor platónico en tu pueblo», frase que ha provocado las risas de la invitada, que no ha dudado en contestar: «Es mi mejor amigo, pero algo hubo en el pasado».

«Sí, de la infancia. Son cosas que siempre son muy importantes. Es mi mejor amigo, es una persona que va a estar a mi lado toda la vida, le quiero mucho», seguía apuntando a los espectadores.

“Yo no sabía que iba a salir un EP tan redondo”, @lolaindigomusic nos presenta su nuevo EP que ha titulado “GRX” #LolaÍndigoEH pic.twitter.com/Or9pE96kOP — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 13, 2023

Tras tener algunas parejas famosas y que pertenecen al mundo de la música, Mimi Doblas tiene claro que ahora prefiere que sean personas anónimas. «Mi peluquero tiene un tatuaje con el que me identifico: ‘Con una diva en la habitación es suficiente’», ha dicho.

La razón para negarse a esto es clara y la ha explicado: «Es que me agobiaría al tener una pareja artista porque todo el día hablando de música… ya lo hago en el trabajo y en casa no me gustaría». Para poder enamorar a Lola Indigo, la persona elegida «tendría que ser de pueblo, tener un huerto y que sepa cocinar», una serie de requisitos con las que Motos bromeó al decir que cumple con casi todas: «Excepto por la diferencia de edad, cumplo todos los requisitos porque cocino poco, pero lo que hago lo hago muy bien».

Así es el nuevo EP de la cantante

«Yo no sabía que iba a hacer un disco, las canciones vinieron solas, fue una cosa increíble, no te puedes imaginar. Yo quería hacer música, pero no sabía que me iba a salir un EP tan redondo», ha confesado ante las cámaras de El Hormiguero.

Ha destacado que tiene una gran facilidad para componer y pensar en nuevas canciones, algo que seguro que muchos otros artistas seguro envidiarán: «A mí igual que me da por hablar, me da por escribir, lo he amortizado muy bien. Empezábamos a tomar cervecitas a partir de la una. A la una, nos sentábamos en el estudio y empezábamos con mucha tranquilidad».