Begoña Vargas se sincera en ‘El Hormiguero’ sobre la enfermedad que padece: «Se empieza a caer la piel»

Tras la visita de Malú para arrancar la semana, El Hormiguero ha recibido a dos de los actores del momento que triunfan a nivel mundial gracias a Netflix. Pedro Alonso acudió con su compañera Begoña Vargas para hablar de La Casa de Papel: Berlín, la precuela de la mítica serie de ladrones centrada en uno de los personajes más conocidos. La actriz aprovechó su paso por el programa para hablar de la enfermedad que sufre y que quiere visibilizar.

Los invitados comenzaron por explicar si esta serie es una precuela o un spin-off de la mítica ficción, algo que hay que aclarar debido a que el personaje de Berlín murió. Alonso ha sido el que ha querido dar detalles: «Te metes por un agujero de gusano y en el metaverso habría otra Casa de papel; es otra serie, hay más comedia y más romanticismo. En la otra serie les cogemos los robos a los anglosajones, y en esta, el amor a los franceses».

Begoña, por su parte, salta a la famosa franquicia y lo hace para debutar en un papel de ladrona, igual que Cameron, su personaje: «Es ladrona por primera vez; una aprendiz. Es un personaje mucho más valiente que yo, que en mi vida he robado nada».

Pese a que todo gira entorno a un gran robo a una de las casas de subastas más famosas de París, la realidad es que el argumento es distinto al de La Casa de Papel. «Claramente nos hemos lanzado a la comedia romántica; todos los personajes de la banda están entregados al romanticismo, cada uno a su manera», explicó Pedro.

La enfermedad que sufre Begoña Vargas y que ya no oculta

Tras hablar de su trabajo, Pablo Motos paró la entrevista a los invitados para hablar de un tema que la actriz ha querido visibilizar en un programa con enormes audiencias. Vargas contaba que sufre dermatitis atópica desde hace años y que quiere compartir su experiencia con más personas para intentar que se pongan más recursos a la investigación.

«Es una enfermedad que está muy conectada con la ansiedad y con el estrés. No se sabe bien de dónde viene; hay muchos frentes abiertos. A mí me ha pasado de veces de ir a rodar con brotes gordos. Yo ya he dejado de taparla; es parte de mí», se ha sincerado.

Tal y como ha explicado, sufre brotes en los que la piel se inflama en algunas partes de su cuerpo y que no puede evitar rascarse: «Esa piel se empieza como a escamar y se empieza a caer como la piel». La consecuencia de todo es que quedan marcas que forman «círculos blancos» debido a que la piel «se deshidrata».

«Yo quería hablar de ello para que quien la sufra no se sienta desamparado», ha dicho antes de celebrar que ahora se está comenzando a conocer más. Según sus palabras, algunos estudios dicen que con una alimentación cuidada es posible evitar esos enormes brotes que algunas personas sufren.