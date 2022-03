‘El hormiguero’ cerrará la semana hoy jueves con una nueva visita desde Hollywood. En este caso, los actores Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II serán los invitados con los que Pablo Motos hable de la película ‘Ambulance. Plan de Huida’

Los intérpretes narran la historia de Will Sharp, que en un momento de desesperación por ganar algo de dinero para su maltrecha economía toma una decisión muy complicada. En este caso, el dinero lo utilizará para pagar las deudas médicas de su mujer.

Aunque sabe que no es una buena idea, acude a pedir ayuda a su hermano adoptivo, que le propone participar en el mayor robo de la historia a un banco en la ciudad de Los Ángeles. Sabiendo de la cantidad de dinero que podría estar en juego, Will no puede decir que no.

A pesar de que todo parecía estar bien planeado, los peores presagios se cumplen y su plan de escape es un fracaso, por lo que tienen que improvisar y secuestrar un ambulancia. Lo que no sabían es que en ella se encuentran un policía herido y una paramédica.

Se suponía que iba a ser un simple atraco. Descubre ya el tráiler de #AMBULANCE – PLAN DE HUIDA de Michael Bay. ¡18 de Febrero en Cines! pic.twitter.com/V6Zk7Qc8Fl — Universal Pictures (@Universal_Spain) November 2, 2021

Su nuevo problema será escapar de los controles policiales que les buscan por toda la ciudad y, a la vez, mantener a su rehén con vida. Como es de esperar, su aventura será un auténtico desafío que les llevará al límite de la locura.

Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen II serán los últimos invitados de ‘El hormiguero’ en una semana llena de grandes actores. El lunes fueron Daniel Guzmán, Joaquín González y Luis Tosar, mientras que el miércoles fue turno para el oscarizado Jared Leto.

El martes se vivió un programa muy especial con la visita de Vicente Vallés, que analizó al detalle para los espectadores la situación que se vive en Ucrania. Además, dejó clara su opinión sobre Vladimir Putin.