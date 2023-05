Bombazo en ‘El Hormiguero’: ya hay fecha para la entrevista con los invitados más esperados de España

El Hormiguero ya ha anunciado sus invitados para la próxima semana, entre los que se encuentran varios famosos del mundo del cine, del humor y de la música. Pero hay una pareja que se ha convertido en el gran reclamo del programa para los próximos días, un auténtico bombazo que han conseguido Pablo Motos y todo su equipo.

Las hormigas más famosas de la televisión recibirán a caras tan conocidas como Leo Harlem, Agustín Jiménez y Susi Caramelo, y dejando para el programa del jueves la visita del grupo Hombres G. Estos ya son nombres habituales en el programa, pero el martes centrará la atención de millones de personas.

Pese a que programas del corazón han intentado llevarse la exclusiva, el valenciano ha sido el que ha conseguido que una de las parejas más seguidas por los medios en los últimos años le conceda a él la primera entrevista juntos.

Esta semana los invitados estrella no serán actores de Hollywood o cantantes extranjeros, ya que serán Enrique Ponce y su novia Ana Soria. La suya es una de las apariciones más esperadas de los últimos años, especialmente después de su desaparición de las redes sociales.

El torero y la joven se sentarán en El Hormiguero para hablar de cómo se conocieron y dejar claro, de primera mano, los pasos que dieron en su mediática relación sentimental, tal y como anunció el programa. Se trata de una auténtica exclusiva que había sido perseguida por muchos.

Esta entrevista no ha debido ser nada fácil de conseguir, ya que hace algunas semanas salieron a la luz una fotografías de Pablo Motos y su mujer acudiendo a una comida con Ponce y Soria. Es de esperar que en aquella reunión se cerrasen los flecos de esta visita que ocupará numerosos titulares en los próximos días.

Pese a lo que muchos puedan pensar, el espacio de Antena 3 no paga a sus invitados, ya que se trata de un enorme escaparate para los nuevos proyectos de actores, cantantes y escritores. Esa política no ha cambiado desde el comienzo, ni tan siquiera con personajes como Isabel Pantoja, Kiko Rivera o Isabel Preysler, por lo que se puede asegura que Enrique Ponce y Ana Soria no cobrarán por acudir a El Hormiguero.