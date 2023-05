‘El Hormiguero’: Nathalie Poza desvela una curiosa anécdota con Woody Allen

El Hormiguero terminó la semana con la visita de Nathalie Poza y Michel Noher. Los actores acudieron al programa de Antena 3 para presentar su la tercera temporada de La Unidad Kabul, que desde este 18 de mayo ya está disponible en Movistar +.

La tercera temporada llega a Movistar + tras el éxito de la segunda, donde el equipo dirigido por Carla Torres se encontraba en Afganistán y su objetivo era encontrarse con un infiltrado que tenía información sobre un posible atentado en España, pero justo sucede la conquista de Kabul.

«Cierra el círculo de todo lo que venimos contando sobre esta unidad antiterrorista española que se supone que es una de las mejores del mundo, si no la mejor, y lo que hacemos es poner la mirada en el origen del problema», explicó Nathalie Poza sobre esta tercera temporada.

«Nos vamos a Afganistán y recreamos lo que todos vimos hace dos veranos, cuando llegaron los talibanes a Kabul y se produjeron esas evacuaciones en los aeropuertos. La unidad más que nunca está hecha trizas porque nos disgregan y reflejamos todos los escenarios posibles para que el espectador conozca lo que pasó realmente», añadió la actriz.

Michel Noher por su parte, destacó que: «Ha sido la temporada a nivel físico más desgastante, sin duda. Y se ve el trabajo del equipo de arte, de los que tienen que hacer todas las localizaciones para que estemos en Afganistán, que es realmente maravilloso».

«En mi historia se ve algo que es muy bonito de ver, porque se ve algo que no cambia en Afganistán esté quien esté en el poder, porque es gente que vive muy al margen de la realidad que nosotros conocemos. Y es muy bonito ver llegar a un occidental, a un europeo, al que ayudan y por el que arriesgan su vida», expresó el actor.

Durante su visita a El Hormiguero, la actriz Nathalie Poza también habló sobre su experiencia trabajando junto al reconocido cineasta Woody Allen, recordando una curiosa anécdota que ocurrió durante el rodaje de la película Rifkin’s Festival.

«Soy un poco torpecilla y me daba miedo quedarme atrapada en la escena, porque había que hacerlo muy bien y con él no se debe repetir demasiado. Entonces yo le pedí que en lugar de repasar la secuencia si podía sencillamente abrir y cerrar la ventana para hacerlo bien. Se quedó muy sorprendido y efectivamente a la primera me pillé el dedo a la segunda ya la pudimos rodar», recordó la actriz.

La actriz recordó que durante los tiempos muertos del rodaje Woody Allen «no hablaba, no se comunicaba mucho con nosotros, pero es verdad que luego cuando encendía de la cámara… Es un maestro», añadió.