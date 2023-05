‘El Hormiguero’: Arturo Valls desvela cuál fue su mayor error en ‘Mask Singer’

Una noche más, El Hormiguero regresó a Antena 3. El programa recibió este miércoles la visita de Arturo Valls, que acudió para contar todos los secretos de la nueva temporada de Mask Singer, que regresó la semana pasada al prime time de la cadena.

Con la visita de Arturo Valls de este miércoles, el presentador se convertía en invitado infinity del programa, tras haber acudido al plató de El Hormiguero en 20 ocasiones. El invitado recibía un reloj de parte del equipo y una nueva taza, que agradeció antes de comenzar la entrevista.

Una vez comenzada la entrevista, Arturo Valls destacó de la nueva edición las incorporaciones de Ana Obregón y de Mónica Naranjo a la mesa de los investigadores, afirmando que hacen muy buen equipo con los veteranos, Javier Calvo y Javier Ambrossi.

«La participación de Ana fue muy bien, muy emotiva porque era su vuelta a la televisión. Es increíble la agenda social que tiene… de ese modo ha adivinado a algunas máscaras», señaló Arturo Valls sobre la incorporación de la actriz al programa.

Pablo Motos no dudó en preguntarle si durante las grabaciones tenía información privilegiada sobre la identidad de las máscaras. «La tengo ahora que ya hemos grabado. Hasta el último segundo no lo sé, ni quiero…», aseguró el invitado.

Sin embargo, la decisión de no conocer la identidad de las máscaras tiene algunos riesgos, tal y como el propio Arturo Valls explicó en El Hormiguero. «Así me ha pasado, que a veces se han quitado la máscara y me he equivocado de nombre al decirlo», señaló entre risas.

Arturo Valls explicó que se equivocó con La Toya Jackson. «Yo miré, vi esa cara muy Jackson y dije ‘oh my god, Janet Jackson’, pero ella me dijo: ‘I’ m La Toya’». Ese momento no se vio en televisión, sin embargo, en el plató de Mask Singer tuvo que repetirse el desenmascaramiento para corregir el error del presentador.