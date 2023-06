‘El Hormiguero’: Bizarrap confiesa el motivo por el que no pone nombre a sus canciones

El Hormiguero terminó la semana con una visita muy esperada: Bizarrap. El productor argentino del momento en todo el mundo, acudió por primera vez al programa de Antena 3 para hablar de su éxito arrollador a nivel global, y de sus nuevos proyectos.

«Nuestro invitado de esta noche es un tipo fantástico, para los jóvenes es un icono, cada vez que saca una canción es un éxito con millones de visitas y el artista con quién graba se convierte en una estrella. Hoy ha venido a divertirse a El Hormiguero, Bizarrap», presentaba Pablo Motos al artista antes de su entrada en plató.

Convertido en un fenómeno musical a nivel global, el argentino, que en España ya se siente como en casa, se mostró muy emocionado de visitar el programa por primera vez. «Hay mucha gente en España haciendo shows ahora y yo estuve todo este mes haciendo shows en todas las partes de España», expresó sobre este último mes.

“Me dejo llevar por la música que escucho en cada momento”, @bizarrap tiene 56 sesiones en las que ha colaborado con grandes artistas y todas han sido un éxito mundial #BizarrapEH pic.twitter.com/A0zIiVsp0F — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 29, 2023

Durante la entrevista, Pablo Motos le preguntó sobre la presión a la hora de lanzar una nueva canción. «No bueno porque si yo lo saco es porque me gusta y con eso a mí me basta. Ya después si encima a la gente le gusta es muchísimo mejor, pero no sé quién puede definir que es bueno y qué es malo. Yo solo hago la música que siento en el momento y generalmente me guío por el tipo de música que estoy haciendo en esa etapa de mi carrera», expresó el artista.

«Estuve un mes escuchando corridos mexicanos y me empape de ese tipo de música. En ese momento llamé a Peso Pluma, que fue mi anterior colaboración, y dije juntémonos ya. Estuvimos trabajando y la hicimos en una semana. Así que eso, me guío por la música que escucho y hago en ese momento», añadió.

Bizarrap también habló sobre el motivo por el que no pone nombre a sus canciones. «Fue algo que surgió la verdad. La gente le pone el nombre a las canciones mías por ejemplo a la de Quevedo le dicen ‘Quédate’. La de Shakira puede ser ‘Pa tipos como tú’», señaló.

El productor explicó que: «es como que la gente le pone el nombre pero fue como algo que surgió cuando yo empecé a enumerar las sesiones y siento que eso también le da un significado, es un número solo que tienen las personas que vienen a cantar conmigo»

«De hecho yo le guardé la 23 a Paulo Londra durante tres años hasta que terminó saliendo. Fue como que cada uno se siente identificado con su número. Está bueno», concluía el productor argentino.