‘El Hormiguero’ recibió este miércoles la visita de Bertín Osborne. El artista acudió para presentar el disco con el que celebra sus 40 años sobre los escenarios, titulado ‘Cuarenta años son pocos’ y que sale a la venta este mismo viernes 29 de octubre.

No obstante, el artista no se encontraba con muchas ganas de celebrar nada. A pesar de que para el carismático presentador siempre es una alegría visitar ‘El Hormiguero’, en esta ocasión no fue una visita fácil, tal y como él mismo reconoció, debido a un duro golpe personal que ocurrió esta misma semana.

«Hoy es un día complicado para mí. Ayer por la noche murió mi mejor amiga y hoy estoy muy revuelto y jodido», explicó Bertín a Pablo Motos tras su entrada en el plató.

.@BertinOsborne nos presenta su nuevo álbum con el que celebra sus 40 años de carrera musical: “Cuarenta años son pocos” #BertínEH pic.twitter.com/YL1O5GBGUX — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 27, 2021

«Sin embargo, esta mañana cuando me he levantado, tenía como veinte entrevistas por lo del disco y he pensado qué haría Mercedes si me viera en esta situación», añadió.

«Ella me daría una patada en el culo y me diría que saliera aquí y me divirtiera. Y por eso tengo esta sonrisa, aunque me cuesta sacarla», explicó Bertín, antes de continuar con la entrevista.

En ella, el invitado incluso habló de la visita de sus hijas al programa, y confesó ser un maniático del orden. «Pasar la fregona es un arte, primero ella y después la aspiradora para recoger los pelillos que deja la fregona. Cuando viene alguien nuevo al servicio de casa le enseño todo y le plancho yo. Soy extremadamente ordenado, un poco maniático en eso», reveló.

Una entrevista en la que Bertín Osborne volvió a conquistar a los espectadores con su naturalidad y cercanía. Además, terminó interpretando ‘Dos besos y medio’, una canción incluida en su nuevo álbum de estudio.