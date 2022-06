‘El Hormiguero’ anuncia su invitado internacional de hoy, martes 13 de junio

Tras la polémica visita del grupo y colectivo Pussy Riot, El Hormiguero continuará este martes recibiendo a artistas de nivel internacional. Esta noche de martes, 14 de junio de 2022, será turno para uno de los últimos invitados que ya se han convertido en clásicos.

Pablo Motos podrá disfrutar de una noche más distendida después de que las activistas rusas hablasen alto y claro sobre Vladimir Putin y la invasión por parte de Rusia a Ucrania. El artista que se sienta esta noche llega con un propósito mucho más amable.

Sebastián Yatra querrá hablar de TV, su nueva canción con la que ha tenido un gran éxito en los primeros días tras su salida. Pero, además de su carrera musical, el colombiano hablará de su último proyecto en televisión, precisamente en Antena 3.

Junto a Pablo López, David Bisbal y Aitana Ocaña, es uno de los coaches de La Voz Kids que más está encandilando a los más pequeños. La última exhibición la hizo el pasado viernes, cuando dio un consejo a una niña que seguro que no olvidará nunca.

Tras salir al escenario y cantar Crazy in love de Beyoncé, el cantante quiso decirle algo muy importante a la pequeña Patricia: «Ya me hubiese gustado con tu edad tener esa voz. Tienes una voz increíble. No me he girado, porque estaba dudosa y ha habido un pelín de descontrol».

«Yo crecí en Estados Unidos y me pasa algo con la música en inglés, y es que, es muy difícil tener una identidad. Las voces suenan bastante parecidas y es muy difícil que una voz suene diferente en inglés. Quiero ver en español qué tienes para ofrecernos», le explicó.

Además de Yatra, el programa recibirá durante el resto de la semana a grandes invitados. Antonio Pagudo y María Hervás se sentarán de nuevo con Pablo Motos, aunque lo harán por primera vez juntos para promocionar el estreno de Por los pelos, una historia de autoestima.

El jueves cerrará la semana Alexia Putellas, la considerada mejor jugadora de fútbol del mundo en estos momentos. Para la futbolistya del F.C. Barcelona será su primera vez en El Hormiguero, lo que seguro supondrá un gran empujón a la popularidad del fútbol femenino.