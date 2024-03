Hiba Abouk recuerda en ‘Martínez y Hermanos’ una curiosa anécdota con Brad Pitt: «Se le cambió la cara»

Uno de los grandes estrenos de la temporada en Cuatro ha llegado de la mano de Martínez y Hermanos. El popular show presentado por Dani Martínez se está convirtiendo en una apuesta muy acertada de la cadena, y las cifras de audiencia lo reflejan muy bien. Una velada donde las risas nunca faltan y a la que, recientemente, se ha unido Hiba Abouk.

La actriz acudió al programa en calidad de invitada. Un encuentro donde el presentador del formato le hizo una serie de preguntas que no dejaron indiferente a nadie. «¿Alguna vez te han confundido con algún famoso?», le preguntó el comunicador. Una cuestión, a priori, muy inocente. Pero, donde la respuesta de la artista terminaría dejando a todos sin palabras.

Hiba Abouk acudió al programa de Cuatro como invitada, pero no lo hizo sola. Junto a la actriz de 37 años se encontraban Leo Harlem y Paco León, quienes respondieron afirmativamente a la pregunta realizada por Dani Martínez. Por su parte, la artista explicó que la habían confundido con Angelina Jolie.

«Me ha pasado varias veces y me pasa todavía. La última vez, el año pasado», comenzó explicando a modo de anécdota. «Me pasó con Brad Pitt», aseguró para sorpresa de todos. Recordemos que el actor es el ex marido de Jolie, por lo que su relato ya prometía venir pisando fuerte.

«Fue en el estreno de Babylon (película protagonizada por Brad Pitt) el año pasado en París. Él pasó a mi lado, me vio y se le cambió la cara. Yo me di cuenta de que me estaba mirando más de lo normal y entonces me dijo ‘hola’ y se fue», confiesa. Un momento que no ha podido olvidar, por obvias razones.

Lejos de dejarlo ahí, Hiba Abouk comentó que había acudido al evento porque una amiga suya, Li Jun Li, participaba en el largometraje que protagonizaba Brad Pitt. Fue así como descubrió el motivo por el que al actor estadounidense se le cambió la cara al verla.

Pues, al parecer, su amiga habló con el artista, quien le habría confesado algo. «Me dijo que le había dicho que me parecía un montón», dijo la invitada. Unas palabras con las que hizo referencia a su parecido físico con Angelina Jolie.

La relación entre Brad Pitt y Angelina Jolie

Por todos es conocido que el matrimonio entre Brad Pitt y Angelina Jolie no acabó de la mejor manera. La pareja de actores se convirtió, durante años, en una de las más icónicas y estables de Hollywood. Juntos pasaron por el altar en el 2014, tras años de noviazgo y seis hijos.

Una velada completamente idílica, a petición, supuestamente, de los más pequeños. Pero que, desafortunadamente, en el 2016 decidieron tomar caminos por separado y divorciarse. Jolie acusó al actor de haberla maltratado física y verbalmente durante un vuelo.