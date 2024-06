‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Tolga confiesa a Yasmin que está enamorado de ella

Hermanos se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado lunes 10 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Ogulcan cree que lo correcto es llevar el dinero a comisaría, pero su abuela acaba convenciéndole de que encontraron el sillón en la basura y debían quedárselo.

#Audiencias 📈 📺 #Hermanos reúne el lunes a cerca de 1 M, con un 11,8% y 2.085.000 espectadores únicos. ¡Muchas gracias! 🧡 pic.twitter.com/M3bYMgHccu — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 11, 2024

Lejos de que todo quede ahí, optan por esconder los billetes con el objetivo de que Orhan no les vea. Al fin y al cabo han llegado a acumular hasta 15 millones de liras. Por si fuera poco, vemos cómo Ayaz se muestra profundamente interesado en Asiye y quiere saber muchas más cosas sobre ella.

Süreyya y Yaman dan un paso más allá en su vida: comprometerse. Algo que, como era de esperar, no ha gustado en absoluto a sus hijas. Al fin y al cabo, ninguna de ellas acepta la idea de que vuelvan a casarse. Lejos de que todo quede ahí, vemos cómo la inesperada llegada del padre de Elif y Berk provoca un antes y un después en muchos aspectos.

Berk y Elif reciben la visita de… ¡Gokhan, su padre biológico! 😲 💥¡Menuda visita inesperada! 💥 #Hermanos https://t.co/cTunocp0wk 👈 pic.twitter.com/YwvrKYhEQG — La Tetería Turca (@lateteriaturca) June 11, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucederá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, seremos testigos de cómo Yasmin pedirá salir a Tolga y él se emocionará muchísimo. Es más, confesará que está profundamente enamorado de ella.

Ömer y Süsen montarán un puesto de comida en la calle pero llegarán Sarp y Lydia para fastidiarlo todo. Los dos cogerán el carrito de comida y lo dejarán caer contra una tienda, rompiendo el cristal. La policía detiene tanto a Süsen como a Ömer, pero Süreyya se hará cargo de los gastos y conseguirá sacarles del calabozo.

Ogulcan estará jugando con su hermano pequeño cuando ve a su abuela escapar con todo el dinero. Correrá tras ella pero, aunque lo intenta, no logrará alcanzarla. En un momento dado, se dará cuenta de que su hermano, en realidad, no está. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.