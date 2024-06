‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: el padre de Elif y Berk aparece por sorpresa

No es ningún secreto que Hermanos se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta historia tan sumamente sorprendente y espectacular.

El pasado martes 4 de junio pudimos disfrutar de un nuevo capítulo de la exitosa serie turca Hermanos en Antena 3. De esta manera tan concreta, observamos cómo Yasmin y Tolga se gustan y están cada vez más unidos, mientras que Ömer y Süsen están viviendo una de las etapas más bonitas de sus vidas. ¡No es para menos!

En cuanto a Akif, hemos sido testigos de cómo se ha propuesto tener a Nebahat contenta para que su matrimonio esté lo más tranquilo. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que no puede evitar ir detrás de varias mujeres, sin importarle en absoluto las graves consecuencias. ¡No lo tiene en cuenta!

Ayaz parece mostrarse interesado en Asiye, por lo que aprovecha cada ocasión que se le presenta para poder acercarse cada vez más a ella. En cuanto a Ogulcan, decide preparar una sorpresa muy especial para Elif y ella, evidentemente, no puede evitar emocionarse al verlo. ¡Ha sido realmente precioso!

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de la exitosa serie turca Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. De esta forma, veremos cómo Ogulcan creerá que lo correcto es llevar el dinero a comisaría, pero su abuela acabará convenciéndole de que encontraron el sillón en la basura y deberían quedárselo.

Así pues, esconderán los billetes para que Orhan no les vea. En total, acumularán hasta 15 millones de liras, nada más y nada menos. Ayaz se mostrará interesado en Asiye y querrá saber muchas más cosas sobre ella, mientras que Süreya y Yaman dan el paso de comprometerse. Algo que no gusta, en absoluto, a sus hijas.

Y todo porque no soporta la idea de que los dos vuelvan a casarse. Lejos de que todo quede ahí, veremos cómo tiene lugar uno de los instantes más impactantes de la temporada: la inesperada llegada del padre de Berk y Elif, que aparecerá en su casa. Todos se quedarán sin palabras, como no podía ser de otra manera. No te pierdas el nuevo capítulo de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.