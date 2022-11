‘Hermanos’, avance del capítulo de hoy: Asiye no quiere volver a ver a Doruk

Hermanos, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito sigue cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, ya que estamos ante una de las historias que más éxito sigue cosechando en nuestro país. ¡Cada vez son más los que no se pierden ni un solo capítulo!

El pasado martes 15 de noviembre pudimos disfrutar de una nueva entrega de Hermanos. Así pues, observamos cómo Akif termina comprando el coche a Kaan. Un gesto que toda la familia tacha de extraño y, sobre todo, generoso. Aun así, Kaan no tarda en dejar unas fotos de Akif y su madre para que Nebahat pueda encontrarlas.

Y sucede. Akif no puede evitar inventarse una historia sobre la madre de Kaan, algo que confunde aún más a Nebahat. La casa de los tíos empieza a arder, y Cemile tiene la oportunidad de salvar a Orhan. Motivo por el cual éste olvida todos los problemas que la joven ha causado en las últimas semanas.

¡Asiye, desolada al descubrir que Kadir fue a la cárcel por culpa de Akif!😱#Hermanos https://t.co/sHKc3yAarI — La Tetería Turca (@lateteriaturca) November 21, 2022

Después de todo, por fin sabemos lo que ocurrirá en la nueva entrega de Hermanos que veremos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3. Así pues, veremos cómo Asiye estallará al descubrir una nueva mentira de Doruk. Hasta tal punto que querrá ir a la policía al descubrir lo sucedido.

Lejos de que todo quede ahí, la joven se enfrentará a Akif, visiblemente afectada. Si hay algo que tiene claro es que no va a querer volver a ver a Doruk. Éste no tardará en decir a su padre que le odia. Akif aparecerá borracho en casa de Suzan y Harika le chantajeará para que le compre ropa, a cambio de no decir a Nebahat en qué lugar ha dormido su marido.

Es más, vemos que Melisa contará a Kaan que está celosa de Cemile mientras que a Ömer le darán una beca para estudiar en Estados Unidos. A pesar de que se trata de una gran noticia, todo quedará en un segundo lado al descubrir que deberá abonar una gran cantidad, y no tiene dinero. No te pierdas la nueva entrega de Hermanos esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.