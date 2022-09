Harry Styles sorprende con ‘With You All The Time’, la canción para su nueva película

Harry Styles acaba de presentar su nuevo lanzamiento musical. Se trata de una canción titulada With You All the Time, que forma parte de la banda sonora de su última película, Don’t Worry Darling. Una canción en la que el artista vuelve a demostrar su talento tocando el piano.

Harry Styles y Florence Pugh convencieron a la crítica con su actuación en la película Don’t Worry Darling y, ahora, también con su complicidad musical en esta composición del británico, donde Florence demuestra que la música tampoco no se le da nada mal.

With You All The Time es una canción donde el artista británico vuelve a demostrar su maestría musical, pues se trata de un tema que se ha convertido en la pieza estrella de la banda sonora de la película y que compuso tan solo en cinco minutos.

En un entrevista reciente con Variety dentro de la promoción de la película, la directora de Don’t worry darling, Olivia Wilde, recordaba el momento en el que Harry Styles la llamó mientras se encontraba trabajando en la canción que ella le había pedido para la banda sonora de la película.

«Cinco minutos después, me envió un demo en su piano, y fue lo que terminó en la película. Me llamó y me dijo: ‘¿Qué pasa con esto?’ Y yo estaba como, ‘Sí, eso es todo. Eso es todo. Y es realmente una locura que hayas hecho eso en cinco minutos’”, explicó Olivia Wilde destacando el talento de Harry.

Como era de esperar, esta canción ha tenido una gran acogida en todas las plataformas digitales, así como en YouTube, donde los fans de la película también han querido destacar el gran talento del artista británico, que una vez más les ha vuelto a sorprender.