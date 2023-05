Harry Styles narrará su ascenso a la fama a través de su propio cómic

Harry Styles continúa demostrando su versatilidad como artista. De estrella de la música mundial, a actor de películas y de musicales, y ahora, el artista británico ha sorprendido a sus fans con el anuncio de su nuevo proyecto: su propio cómic, el cual ya se puede adquirir a través de Amazon.

El cómic llevará por nombre Fame: Harry Styles, y contará con un guion realizo por Darren G. Davis y con ilustraciones de Ramon Salas. Un proyecto que desde este 10 de mayo ya se encuentra disponible a nivel mundial, y que se puede adquirir desde España, no obstante, aún no ha sido traducido al castellano.

TidalWave Cómics ha sido la compañía encargada de sacar adelante el cómic del artista británico. cuyo contenido hace un repaso por toda su trayectoria musical a través de los dibujos, de los que ya se puede ver un adelanto a través de las redes sociales.

💥| @Harry_Styles is getting his own comic book!

“Through brightly colored, superhero-style artwork and snappy captions, Fame will explore Styles’ upbringing in England; his breakthrough with One Direction on X Factor; and his present-day success as a solo artist.” pic.twitter.com/16vB3w2Ls1

— Harry Crave 🛰 (@theHScrave) May 9, 2023