¿Harry Styles escupe realmente a Chris Pine?: el vídeo de la polémica

Harry Styles se enucentra en el ojo del huracán después de que muchos le acusen de haber escupido al actor Chris Pine durante la exhibición de la película Don’t Worry Darling en el Festrival de Venecia. Se trata de una nueva polémica que salpica a su estreno.

Antes del comentado escupitajo la cinta ya protagonizó algunas decisiones polémicas. Olivia Wilde, actual novia del cantante, decidió que él fuera el sustituto de Shia LaBeouf. En sus propias palabras, lo que buscaba con este movimiento era hacer sentir segura a Florence Pugh, su protagonista.

Estas palabras no coincidieron con las del actor, que aseguró que había problemas entre la actriz y la directora y que su salida se debió a que no encontraba tiempo para ensayar con el resto de compañeros. Mientras, la protagonista caldeó más el ambiente anunciando que no haría promoción de la película.

Estas polémicas por ahora no habían salpicado al actor Chris Pine, que se había limitado a ejercer de uno de los protagonistas. Pero todo se ha descontrolado con su aparición en el Festival de Venecia, donde la cinta se proyectó fuera del concurso oficial.

Los rumores saltaron cuando un vídeo viral mostraba al actor sentado en las gradas de una enorme sala de cine mientras Harry Styles llegaba entre aplausos junto a él. Un gesto de ambos ha sido intrepretado como que el cantanta podría haber escupido a su propio compañero de rodaje.

La coincidencia del movimiento de cabeza del ex One Direction con un gesto con las manos de Pine han propiciado estas teorías. Durante horas el Spitgate, como se le ha llamado, ha sido uno de los temas más comentados en las redes sociales.

A pesar de que hay otros vídeos que parecen demostrar que se trata de una coincidencia, ninguno de los protagonistas ha salido a desmentirlo. Solo, y pasadas muchas horas de rumores y noticias, el representante del actor ha salido a negarlo todo.

«Esta historia es ridícula, una completa invención y el resultado de una extraña ilusión online claramente engañosa que permitió especulaciones necias», decía. «Solo para ser claros: Harry Styles no escupió a Chris Pine», aseguró a Hollywood Reporter.