Harry Styles celebra el primer aniversario de ‘Harry’s House’, el disco que cambió su vida

Harry Styles se ha convertido en uno de los artistas indiscutibles del momento en todo el mundo. Tras lanzar su tercer proyecto discográfico como solista, Harry’s House, el nombre del británico ha estado posicionado en lo más alto de las listas musicales a nivel global.

Del lanzamiento de ese disco ya ha pasado un año, y Harry Styles ha querido recordar con cariño el primer aniversario del álbum con el que se convirtió en el ganador del Grammy al mejor disco del año, Harry’s House. Un disco que ha marcado un antes y un después en su carrera.

A través de sus redes sociales el pasado sábado, el artista británico compartió un mensaje sobre el primer aniversario de su exitoso tercer álbum de estudio, que se lanzó el 20 de mayo de 2022 a través de Columbia Records.

“Un año del lanzamiento de Harry’s House. Nunca he estado más feliz que haciendo este álbum, gracias por todo”, escribió el artista junto a una foto en Instagram en la que aparece luciendo un bigote. Una imagen que se ha llenado de mensajes de sus fans felicitándole por todos los éxitos cosechados con este disco.

A principios de este año, Harry Styles se llevó a casa el premio al disco del año en los Premios Grammy 2023. Cabe recordar que Harry’s House pasó dos semanas en número uno del Billboard 200, mientras que As It Was pasó un total de 15 semanas en el número en el Billboard Hot 100.

Por otro lado, el artista llevó a casa el premio al mejor álbum vocal pop en los pasados Grammy por Harry’s House. Un disco que estuvo seis semanas en la cima de la lista oficial de álbumes del Reino Unido en 2022, más que cualquier otro álbum, siendo As It Was la canción número uno del año pasado también del Reino Unido.