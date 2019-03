¿Tendremos otra versión de ‘Harry Potter’?

'Harry Potter' podría regresar con una versión completamente diferente

Han pasado ya 20 años desde que vimos a un pequeño Daniel Radcliffe interpretando a ‘Harry Potter’ en la gran pantalla en 2001, y aún más tiempo desde que leímos la primera novela de la saga desde su publicación en 1998. Desde entonces hemos visto crecer a Daniel Radcliffe y a infinidad de personajes más como Emma Watson que interpreto a Hermione Granger o a Rupert Grint que interpretó a Ron Weasley.

Es por eso que cualquier fan de la saga mágica que creó J. K. Rowling sabe lo importante que son estos actores que crecieron junto a ellos. Por esta misma razón cuando Daniel Radcliffe dijo las siguientes palabras en una entrevista para la IGN muchos de estos fans no perdieron el tiempo en dar a conocer la noticia por sus redes sociales:

“Estoy seguro de que habrá otra versión de esto; sé que no soy el último Harry Potter que voy a ver mientras viva – de hecho ya tenemos algunos más“(…)”Será interesante ver cuánto tiempo duran esas películas… siento que son como sagradas ahora mismo, pero eso pasará, el brillo desaparecerá en algún momento“(…)”Será interesante ver si reinician las películas y las hacen de nuevo o si hacen una serie para televisión; me fascinaría ver eso“.

Con estas palabras, el joven actor daba a entender que posiblemente habría un reboot de Harry Potter en el futuro pero que él no estaría dispuesto a actuar. Esto ha entristecido a la comunidad fan del mundo mágico pero es cierto que Daniel Radcliffe no tiene 10 años, y que debido a su edad no encajaría en el perfil del personaje, al igual que muchos otros actores originales de la saga.

De hecho tras las películas surgieron nuevos modos de acercar al público de nuevo al mundo mágico. Actualmente encontramos la saga de “Animales fantásticos y dónde encontrarlos” protagonizada por Eddie Redmayne o la obra de teatro “The Cursed Child” que sigue actuando en los teatros de Broadway y en el que los personajes son interpretados por otros actores y actrices.

Esta nueva versión, en caso de que se realizara oficialmente, contaría con rostros desconocidos. También se plantea la posibilidad de hacer un spin-off de alguna trama abierta de la saga, siendo la historia de los merodeadores la más solicitada por la comunidad para realizarla en formato de serie televisiva. De momento J.K. Rowling no se ha pronunciado pero es cierto que las palabras de Daniel Radcliffe han despertado el interés de los fans.