‘Granca Live Fest 2025’: fechas y cómo comprar las entradas y abonos

Ha sido una larga espera pero, por fin, su cuenta atrás ha comenzado. El Granca Live Fest 2025 comienza a calentar motores ante la próxima celebración de su nueva edición. Un nuevo encuentro entre fans y artistas donde ambos se reunirán por un mismo objetivo: la música. El popular festival apenas está dando sus primeros pasos en la industria, pues nació el pasado 2022. Pero, poco tiempo ha necesitado para posicionarse como uno de los eventos más multitudinarios y exitosos de nuestro país. Y es que, el pasado 2024 más de 80.000 personas apostaron por vivir la experiencia del festival canario de primera mano. Pues, no todos los días uno tiene la oportunidad de ver en directo a estrellas de talla internacional.

Tal y como avanzábamos hace unos días, la organización del evento ha cerrado de manera oficial su cartel de artistas. Una serie de fichajes con los que no han dejado indiferente a nadie. Pues, tal y como se puede comprar en la página web oficial del evento musical, en la lista figuran nombres como el del mismísimo Will Smith, Ozuna, Nathy Peluso o Carín León. Pero, eso no ha sido todo. Granca Live Fest 2025 ha logrado lo que nadie ha conseguido en los últimos años: el regreso de Enrique Iglesias a España. Una vuelta a los escenarios donde el intérprete de canciones como Cuando me enamoro, Me pasé, Loco, Bailando o Súbeme la radio se reencontrará con su querido público español tras años de ausencia.

Fechas del ‘Granca Live Fest 2025’

El festival canario viene pisando fuerte, de eso no cabe duda. Pero, por si fueran pocas las emociones, se ha informado que este 2025 el evento será dividido en tres noches. Por lo tanto, en cada jornada el asistente tendrá la oportunidad de ver un nuevo cartel de artistas. Tres jornadas seguidas donde los días 3, 4 y 5 de julio han sido los elegidos.

Jueves 3 de julio: Will Smith, Jason Derulo, Dei V, Efecto Pasillo, María José Llergo, Delaporte y Toni Bob.

Will Smith, Jason Derulo, Dei V, Efecto Pasillo, María José Llergo, Delaporte y Toni Bob. Viernes 4 de julio: Feid, Ozuna, Nathy Peluso, Bomba Estéreo, Coque Malla, El Kanka, Mel Ömana, Renzzo el Selector y Kilombo Improvisado.

Feid, Ozuna, Nathy Peluso, Bomba Estéreo, Coque Malla, El Kanka, Mel Ömana, Renzzo el Selector y Kilombo Improvisado. Sábado 5 de julio: Enrique Iglesias, Carín León, Emilia, Ca7riel y Paco Amoroso, Rawayana, Picoco’s band, Dj Sammyto y Ariann.

¿Cómo comprar las entradas y abonos?

Ante este cartel de estrellas, no es de extrañar que el furor entre los amantes de la buena música sea notable. Por ello, las entradas para vivir el festival en primera persona ya han salido a la venta. Pero, ¿qué hay que hacer para comprar las entradas? ¿Se puede ir solamente a un día? ¿Hay bonos especiales? ¡Te contamos todo lo que necesitas saber al respecto!

Las entradas para acudir al Granca Live Fest 2025 ya están a la venta a través de la web oficial del festival y en entradas.com. Asimismo, dependiendo de los días elegidos, hay diversos tipos de precios.

Entradas del día: El asistente podrá elegir el día que quiere acudir al evento sin tener que pagar por los tres días. Una opción que presenta un precio que oscila de los 71,50 euros a los 385,00 euros. Pues, dependiendo de la zona a elegir, si es más cerca del escenario, más aumenta el coste. Por lo tanto, la entrada más cara corresponde para los clientes Platinum.

Abono de 2 días: El asistente podrá elegir los dos días que quiere acudir al evento, sin verse en la obligación de acudir los tres días. Una opción que presenta un precio que oscila de los 108,90 euros a los 671,00 euros. Pues, dependiendo de la zona a elegir, si es más cerca del escenario, más aumenta el coste.

Abono de 3 días: El asistente tiene la oportunidad de acudir al festival de manera completa. Una opción que presenta un precio que oscila de los 169,40 euros a los 1.045,00 euros. Pues, al igual que en las opciones anteriores, dependiendo de la zona a elegir, si es más cerca del escenario, más aumenta el coste.

Cabe señalar que la opción de entrada Platinum ofrece un servicio de barra libre, comida y ambiente excepcional. Todo ello sumado al derecho de poder acceder a todas las áreas que se desee. Y tú, ¿te lo vas a perder? ¡Consigue ya tu entrada para el Granca Live Fest 2025!