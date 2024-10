‘Gran Hermano’ sufre dos bajas: ¿quién fue el concursante expulsado ayer?

La pasada noche del 24 de octubre, Gran Hermano regresó al prime time de Telecinco de la mano de una nueva gala. Un encuentro televisivo capitaneado por Jorge Javier Vázquez donde los espectadores tuvieron la oportunidad de conocer el nombre de la nueva expulsada de la semana. Pero, lo que nadie se imaginó fue que, en realidad, habrían dos bajas en la casa de Guadalix de la Sierra. De esta manera, y tras el regreso de Maica de Grande Fratello, donde se había ilusionado con Tomaso, la audiencia fue testigo de la expulsión semanal. Una batalla que se jugaban Daniela y Vanessa, y cuya eliminada se fue a casa con el 80% de los votos.

Sin ánimos de alargar demasiado el momento, Jorge Javier Vázquez se dirigió a las concursantes para informarles de la decisión de la soberana. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Vanessa», exclamó. Unas palabras que le sentaron como un auténtico jarro de agua fría a la expulsada. «Estoy en shock. Es un concurso, he intentado ser siempre yo misma y me quedo con eso», dijo. Ante ello, Daniela no dudó en reconfortar a su compañera. «Cuando pasa algo así es porque algo mejor viene, luego lo agradecerás», señaló. Pero, a pesar de las palabras de la joven, Vanessa tenía muy claro que quería hablar con Javier, su marido, de manera urgente.

Su petición no fue aceptada por la organización de Gran Hermano, pues no les dejaron despedirse en persona. Pero, si le permitieron la opción de dejarle grabar una palabras. «Tus sentimientos eran ciertos, me voy expulsada. En el fondo me gustaría que siguieses pero no puedo porque no me encuentro bien. Me gustaría verte esta noche y me da mucha pena que esto se acabe para ti también, pero me siento muy mal. Lo único que me va a reconfortar es estar contigo», dijo mirando a cámara.

Un deseo que, como no podía ser de otra manera, dejó a todos completamente estupefactos. Minutos después, Javier tuvo la oportunidad de escuchar el mensaje de su mujer. «Que así sea. Yo tengo claro que si ella me necesita voy a estar allí. Mi mujer es una y si me necesita ya está. Lo siento por todos, pido perdón públicamente, pero si me necesita no puedo hacer otra cosa. Me apetece continuar, pero mi mujer está por encima de cualquier Gran Hermano», afirmó.

Sin saber como actuar ante una situación tan inesperada, el presentador del formato le pidió al concursante que reflexionara. «Creo que es conveniente que ella llegue a plató, vas a tener la oportunidad de hablar con ella cuando esté aquí pero vamos a enfriar las cosas. Vamos a reflexionar», señaló. Posteriormente, Vanessa llegó al plató de Telecinco. Pero, la expulsada no fue bien recibida.

Vanessa a su marido: «Javi, por favor, abandona»

Completamente molesto con su actitud, el comunicador catalán se dirigió a ella. «Javier se quiere quedar, otra cosa es que tú, de forma muy egoísta pensando únicamente en ti y siendo incapaz de ponerte en su lugar, ser generosa con tu marido y decirle ‘disfruta, haz tu concurso’ y te pido por favor que, por una vez, no seas tan manipuladora y le dejes disfrutar», le dijo.

Pero, la gallega no daba su brazo a torcer. «Es absolutamente incomprensible tu decisión. Date la oportunidad de ser mejor matrimonio», intentó hacerle comprender Vázquez. Pero, Vanessa se negaba. «¿Sabes qué pasa? Eso no es amor, es tiranía emocional. Le estás empujando a hacer lo que tú quieres», destacó.

Al final de la gala, el programa le permitió a Vanessa hablar con su marido. «Javi, por favor, abandona», le dijo a su marido. Ante ello, el público presente en el plató no dudó en abuchearla. «Abandono, no hay problema», dijo Javier cabizbajo. Consciente de que no podía convencer al concursante de quedarse, Jorge Javier fue honesto con él. «Javier siento muchísimo perderte como concursante y solo te voy a decir una cosa: no te lo mereces», sentenció.