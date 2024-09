‘Gran Hermano’: ¿quiénes fueron las concursantes expulsadas ayer, jueves 12 de septiembre?

La pasada noche del 12 de septiembre, Gran Hermano regresó al prime time de Telecinco y lo hizo con el objetivo de presentarle a sus espectadores la segunda gala de la edición. Con Jorge Javier Vázquez al mando, el público fue testigos de uno de los momentos más esperados: la primera expulsión. Pero, lo que los concursantes no sabían es que, en esta ocasión, habría dos expulsiones. Eso sí, las participantes con menos apoyo por parte de la audiencia no dejarían de formar parte de la experiencia. Por el contrario, las expulsadas serán trasladadas a la casa secreta y allí contarán con una nueva oportunidad. Una compleja situación que deja a Laura, Daniela, Vanessa y Maite entre la espada y la pared, pues eran las nominadas de la semana.

La segunda gala de Gran Hermano dio para mucho, pero antes de revelar el nombre de las expulsadas, Jorge Javier Vázquez reveló los porcentajes ciegos: 50%, 32%, 12% y 4%. Así pues, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, el presentador catalán fue al grano. «La audiencia ha decidido que debe salvarse de la expulsión Maite», exclamó el comunicador. Maite, por su parte, no pudo evitar saltar de alegría al saber que volvería a reencontrarse con sus compañeros de reality. Eso sí, antes de ello, se despidió de sus compañeras. Pues, dos de ellas, aunque no lo supieran todavía, no volverían entrar a la casa principal.

«La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Daniela», dijo Vázquez. Unas palabras con las que llenaba de asombro y tristeza a la participante. Luego, tras despedirse de sus compañeras, la concursante expulsada se trasladó hasta la casa secreta. Vanessa y Laura, seguidamente, volvieron junto a sus compañeros pensando que estaban salvadas.

Pero, nada más lejos de la realidad. Sin previo aviso, la casa de Guadalix de la Sierra apagó todas las luces y proyectó su icónica iluminaria roja. Completamente sorprendidas, Vanessa y Laura no sabían como reaccionar. Pues, eran conocedoras de que esas luces anunciaban una nueva expulsión. «La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa Vanessa», exclamó el presentador del formato.

Sin dar crédito a lo que estaba sucediendo, la gallega se vino abajo. «Estoy bastante en shock porque me había salvado la audiencia», dijo con mucho pesar. «Siento pena por no poder seguir viviendo la experiencia, por no seguir con mis compañeros, siento tristeza pero si me voy, me voy» confesó la cantante.

Los nominados de la semana en Gran Hermano

Como es habitual en la temática del concurso, los participantes tuvieron que alzar su voto para nominar a los compañeros que querían que se fueran de la aventura televisiva. De esta manera, Juan, Luis, Óscar, Nerea y Ruvens fueron los concursantes más votados por los residentes de la casa. ¿Quién será el expulsado la semana que viene? ¿Habrá, nuevamente, doble expulsión? Lo veremos en tan solo siete días.