‘Got Talent’ | Alan, pase de oro de Dani Martínez: “El límite está en el cielo”

Telecinco emitió este martes una nueva entrega de Got Talent. El concurso de talentos vivió una nueva de audiciones llena de emoción, donde uno de los aspirantes, Alan J. Silva sorprendió a los espectadores el propósito por el que se había presentado al programa.

«Me presento a para callar la boca de aquellos que una vez me dijeron que por mi altura solo podría ser payaso», comentó el concursante ante las cámaras antes de subirse al escenario. Por otro lado, a sabiendas de que su número era muy complicado, explicó que esperaba que sus hijos estuvieran orgullosos de él.

«Soy de la sexta generación de una familia de circo. Con cuatro años empecé a entrenar, y por la altura todos le decían a mi madre que tendría que hacer cosas cómicas. Quiero que la gente entienda que todos tenemos capacidad para lo que queramos, y quiero ser tratado con igualdad. De pequeño, mi familia me hacía probar varios tipos de disciplinas», recordó el concursante.

«Cuando probé las telas, tuve una sensación muy buena al estar arriba. Me sentía más libre y con más confianza. Me gustaría dedicarle mi número a la gente que es diferente y que a veces no tiene confianza en sí misma. El límite está en el cielo y no en nuestro cuerpo», reflexionó el concursante.

El show de Alan puso en pie al público, dejando a los miembros del jurado sin palabras, exceptuando a Risto Mejide. «Respetando el mensaje, el número me ha parecido más de lo mismo. Para mí es un no», dictaminó el catalán.

Mientras que Paula Echevarría expresó: «Alan, los limites solo están en los ojos de los que te los ponen. Nosotros no lo hacemos. Has hecho unas cosas increíbles con una delicadeza total, no ha habido ninguna brusquedad», antes de darle un sí rotundo.

Edurne se centró en que: «El mensaje que has traído es muy importante, te lo agradecemos de corazón». Dani Martínez, por su parte, emocionó al concursante al darle su pase de oro: «Para mí, es un sí», dijo antes de pulsar con la cabeza el botón que catapultó al concursante a la final.