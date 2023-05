Ginés Corregüela, entre lágrimas en el plató de ‘Supervivientes 2023’ tras las palabras de su hija Miriam

El pasado jueves pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2023. En esta ocasión, contó con la presencia de Ginés Corregüela, el que era el último expulsado hasta la fecha. El conocido en redes sociales como “Rey de los bocadillos” lleva varios días en España, por lo que está tratando de solucionar todos los asuntos que tenía pendientes.

A pesar de todo, Ginés Corregüela reconoció no haber hablado con su hija Miriam pero sí tuvo la oportunidad de hacerlo en directo. Recordemos que la joven tomó la decisión de apartarse de la televisión por un tiempo tras los constantes desencuentros que ha tenido con Yaiza Martín, actual pareja de su padre.

Además, en esa última conexión en directo entre padre e hija, Miriam le invitó a tener una conversación en privado pero, hasta ese momento, Ginés no se había animado a llamarla. El exconcursante aseguraba que su teléfono móvil estaba roto, por lo que no habría tenido forma de localizar a Miriam.

Ginés Corregüela aún no ha hablado con su hija Miriam: «El móvil lo tengo roto» 😳📱🏝 #SVGala12 https://t.co/jN8mPgiWkw — Supervivientes (@Supervivientes) May 19, 2023

Es entonces cuando se produjo la llamada en plató. La joven negaba en rotundo que su padre hubiera hecho algún tipo de intento de llamarla. Él respondió, asegurando que había visto por Instagram que ella había dicho que, de hacerlo, no le habría cogido el teléfono. Miriam fue contundente: “El problema es que te has centrado más en una red social que en si te lo voy a coger”.

Además, añadió: “He estado esperando dos días a que llamases y has llamado a todo el mundo”. Lejos de que todo quede ahí, Miriam hizo el siguiente reproche a su padre: “Le dijiste a mi hermana que ojalá hubiese ido ella al plató y no yo. Parece que tienes solo una hija”. Él no tardó en confirmar que, como primera defensora en plató, había escogido a su otra hija.

Pero si hay algo que ha dolido a Miriam es que Ginés Corregüela haya dado “prioridad a otras cosas” en cuanto ha salido de Supervivientes 2023. Es entonces cuando él optó por respetar ese espacio: “Cuando quieras me llamas y hablamos. Cuando estés tranquila y quieras, yo de golpe estoy allí y hablamos relajados. Tú me explicas y yo te explico”.

Carlos Sobera, que se había mantenido en directo, quiso preguntar al exconcursante si echaba de menos. “Un hijo es para toda la vida”, afirmó. Acto seguido, Miriam le reprochó muchas de sus declaraciones, lo que provocó que Ginés se emocionara: “Le pido mil veces perdón. Si tengo que ir de rodillas, lo haré. Como padre me duele mucho. Pero yo tengo que hacer la vida como quiera y con quien quiera”.