‘GH VIP’: una exconcursante confiesa los efectos de la quimio por su cáncer de mama

No es ningún secreto que los seguidores de GH VIP se quedaron completamente sin palabras al conocer una desgarradora noticia. Y es que hace unas semanas Aylén Milla, exconcursante del reality, confesó que padece cáncer de mama. A pesar de la situación, la joven no ha dudado en utilizar sus redes sociales para dar visibilidad a su enfermedad.

Pero, a su vez, también para desahogarse sobre muchos de los duros momentos a los que tienen que enfrentarse. Aylén Milla padece cáncer de mama triple negativo que, entre otras cuestiones, destaca por ser tremendamente agresivo. Tal y como ella misma ha desvelado, en una de sus últimas revisiones, su madre se desmayó.

Y todo por haber visto los efectos que provoca la quimioterapia en ella. “Hoy tuve que ver desmayarse a mi mamita en la clínica mientras estábamos dentro de la sala de ecografías mamarias”, comenzó diciendo Aylen Milla en sus historias de Instagram. “No pudo con el dolor y perdió la consciencia. Me partió el corazón ver sus piernas y doblarse mientras le sostenían las enfermeras”, añadió.

Es entonces cuando la exconcursante de GH VIP no dudó en admitir lo siguiente: “Como hija, se me parte el alma de ver a mi mamá y a mi papá sufrir con mi enfermedad. Ver efectos físicos en ellos me destroza. Intentan ser fuertes y yo también lo intento, lloro a escondidas”, reconoció, con la voz entrecortada.

Lejos de que todo quede ahí, la modelo reconoció que lleva varios días “desaparecida” de las redes sociales como consecuencia de su enfermedad: “Me estoy poniendo muy poco maquillaje, porque tengo la piel todavía súper irritada”. Además, añadió: “Tuve una semana en donde estuve un poco escondida, un poco guardada porque tenía los efectos más fuertes que me pegaron”.

Acto seguido, explicó en qué consistían esos efectos: “Se me hincharon las piernas, me dolían para caminar… Hasta que pasaron”. Por fortuna, ese malestar físico no duró mucho tiempo: “Honestamente, me duraron dos días y me empezaron a aliviar. El médico me dio pastillas y ya estamos, así que estamos bien y estaremos mejor”, aseguró, tirando de ese positivismo que tantísimo le caracteriza. ¡Estamos seguros de que así será!