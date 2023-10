‘GH VIP 8’: ¿Quiénes son los primeros salvados de la semana?

El pasado domingo 2 de octubre GH VIP 8 regresó de la mano de su tercer debate de la edición. Una gala muy esperada, debido a los últimos acontecimientos, y en donde el público pudo conocer el nombre de los nuevos concursantes que se han salvado de la expulsión en el programa del próximo jueves.

Ion Aramendi ha tratado diversos temas durante el programa, siendo uno de ellos la salida voluntaria de Oriana Marzoli. Pues, la influencer, que apuntaba a que esta vez sí aguantaría más tiempo en un reality español, decidió abandonar su concurso sin previo aviso. Una noche cargada de tensión y emociones donde no faltaron los votos de los espectadores para la salvación semanal.

Tal y como se pudo apreciar en la última gala de GH VIP 8, fueron seis los concursantes nominados de la semana debido a un triple empate en el sistema de votación. Por ello, el programa ha procedido a descartar a tres de los participantes con menos probabilidades de salir el próximo jueves 5 de octubre, al tener mayor número de votos en salvación.

De esta manera, el primer concursante salvado de la noche fue Michael Terlizzi, quien no pudo evitar mostrar su emoción al respecto. La siguiente en conocer la noticia fue Jessica Bueno, quién acabó hecha un mar de lágrimas al conocer su salvación. «Muchas gracias, de verdad, me hace mucha ilusión seguir aquí. No sé qué decir», comenzó diciendo.

«Estoy muy nerviosa, me he quitado un peso de encima y creo que estoy mucho más ilusionada que el día que entré. Con más ganas, lo voy a vivir con más ganas, gracias por esta oportunidad y por poder seguir aquí», concluyó. Así pues, la siguiente salvada de la nominación fue Karina, quien contó con el apoyo incondicional de su querido público.

Eso sí, Aramendi quiso dejar claro que el orden de los participantes salvados ha sido revelado de manera aleatoria, no ha sido realizado por orden de porcentaje. De esta manera, los nominados oficiales son Álex Caniggia, Laura Bozzo y Sol Macaluso.