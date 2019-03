‘GH DÚO’: Carolina Sobe amenaza con abandonar y dedica unas palabras a Nagore Robles

Carolina Sobe ha dedicado unas palabras a su enemiga Nagore Robles

En ‘GH Dúo’ los concursantes se abren en canal al contar la verdad de su pasado simplemente dibujando, en una pizarra, su curva de la vida. Ya vimos a Ylenia emocionarse muchísimo. Pues en la última gala de de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’ fue el turno de Carolina Sobe. Pese a lo fuerte que parece a primera vista, todos pudimos apreciar su lado más sensible.

Carolina Sobe nos mostró que no ha tenido una vida nada fácil desde bien temprano: de los 7 a los 15 años estuvo en un internado donde no lo pasó demasiado bien, ya que una de las cuidadoras se metía con ella. Si bien es cierto que ha tenido altibajos, pues el nacimiento de su hija fue uno de los momentos más felices de su vida, ha tenido etapas muy duras como la de la muerte de su padre.

Gracias por abrir tu 🧡 de esa manera! Has dado a conocer esa mujer valiente como tantas otras, y has dado más valor a tu buen humor y constantes bromas! Ojalá el jueves consigamos salvarte pero si no, aquí estaremos para darte el cariño que te mereces #ghdúo13f @ghoficial pic.twitter.com/6a4Kh6TeX5 — Carolina Sobe (@CarolinaSobeOfi) 13 de marzo de 2019

Pues bien, en su curva de la vida también hubo lugar para la que fuera su gran amiga Nagore Robles, colaboradora en el plató de ‘GH Dúo’.

Recordemos que Carolina Sobe y Nagore Robles se conocieron en ‘Gran Hermano 11’, la edición de 2009 del longevo programa de televisión. En aquel reality forjaron una gran amistad. Sin embargo, el paso de los años, el mundo de la prensa rosa y los rumores hicieron mella en su relación. Su amistad se rompió definitivamente en 2011, cuando Nagore salió del reality ‘Acorralados’: ella había depositado toda su confianza en la que era su amiga, Carolina Sobe, para apoyarla fuera.

Pero grande fue su sorpresa al salir del reality y comprobar que ciertas declaraciones de Sobe estaban lejos de la defensa a su amiga. Por ejemplo, puso en duda su relación amorosa, por aquel entonces, con Sofía Cristo, lo que no sentó bien a ninguna de las dos. Nagore decía: “Cuando entré al reality eras mi mejor amiga, y cuando salgo me encuentro con que pones en duda la relación más importante que he tenido yo en mi vida”.

Pues Carolina Sobe ha hablado en su curva de la vida de Nagore Robles, también. El pasado 12 de marzo, en la gala de ‘GH Dúo: Límite 48 horas’, confesó que hizo daño a una de las mejores amigas que ha tenido nunca, por haber hecho caso a terceros. Aseguró que ya cada una tiene su vida y nada puede volver a ser como antes, pero ella se alegra de que sea feliz. Al finalizar su curva de la vida, Carolina Sobe se arrepintió de haberla hecho. “No la tenía que haber hecho, estoy haciendo daño a mucha gente”, decía la concursante. Finalmente, acabó deprimiéndose y dijo en el confesionario, donde todos se encuentran más a salvo: “Me quiero ir”.