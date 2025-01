‘GH DÚO 3’: ¿quién fue el concursante expulsado ayer, jueves 16 de enero?

La pasada noche del 16 de enero, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de disfrutar de una nueva gala de GH DÚO 3. El popular reality de Mediaset España le presentó a su audiencia todo lo acontecido durante la última semana en la casa de Guadalix de la Sierra. Un encuentro televisivo donde, además de mostrar el nuevo romance surgido en el concurso y de recordar algunas de las polémicas vividas entre los participantes, también se reveló el nombre del segundo expulsado de la edición. Un nuevo adiós donde Ana Herminia, Álex Ghita y Maica se disputaban su permanencia en el formato.

Nada más comenzar la gala, el presentador Carlos Sobera se dirigió uno a uno a los nominados para que se trasladasen hasta la sala de expulsión. Una vez que los tres concursantes se encontraban en la sala, la organización del formato paró las votaciones y le presentó a los participantes cómo iban los porcentajes ciegos. De esta manera, las puntuaciones eran el 60% para uno, 18% para otro y 22% para el último de ellos. Por lo tanto, y sin ánimos de alargar demasiado el momento, el presentador vasco señaló que la audiencia había decidido que la primera salvada de la noche fuese Maica.

Todo quedaba entre Ana Herminia o Álex Ghita. Pues, uno de ellos se convertiría en el segundo expulsado de la edición. Pero, antes de conocer el veredicto final, los nominados recibían a Miguel Frigenti en la sala de expulsión. Lo que pasase en la expulsión afectaría directamente al periodista. Pues, en el caso de que Álex Ghita fuese el expulsado, Ana Herminia se convertiría automáticamente en su compañera de concurso.

Ante ello, Frigenti calificó la situación de «susto o muerte». Pues, no sabía que sería peor. Su relación con Álex Ghita ha sido completamente desastrosa en estas dos últimas semanas. De hecho, la organización del programa tuvo que darle un toque de atención al entrenador personal por llamar al periodista con calificativos despectivos y en femenino.

Posteriormente, el periodista abandonó la sala de expulsión para que los nominados pudiesen conocer el veredicto final de la audiencia. De esta manera, y antes de cerrar las votaciones, se comunicó que los votos primero estaban en 73% para uno y 27% para otro, pero todo cambió y pasó a 70,5% y 29,5%.

¿Quién fue el expulsado de la noche?

Así pues, Carlos Sobera comunicó que Ana Herminia había sido la elegida para abandonar el reality. Nada más conocer la decisión de la audiencia, la venezolana ha mostrado su alegría levantando los brazos como señal de victoria. Pues, ya llevaba varios días dejando caer que le gustaría irse a su casa. Eso sí, antes de decir adiós, la mujer de Ángel Cristo quiso decir unas palabras.

«No tengo mi salud bien, estoy super contenta de volver a casa. Cuando yo no puedo dar las cosas al 100% prefiero no estar. Hay mucha gente aquí que se merece la oportunidad de vivirlo y yo no estoy bien de salud. Llevo 12 días con una hipertensión que me está matando y no quería abandonar por la puerta de atrás. Que me perdone Ángel que sé que quería que llagara hasta el final pero mi salud es lo primero. Así que te veo en plató», dijo mirando a cámara.

Ante ello, Carlos Sobera interrumpió sus palabras para manifestar que ella siempre había sido atendida por los médicos pertinentes. «Tomas la medicación correspondiente», dejaba claro el presentador. «Me han cuidado como los mejores pero no lo puedo controlar, Carlos», concluía ella.

«Vamos a perder a una gran concursante. La gente de casa debería vivir un reality con personas reales. Ya me encargaré yo de que más de uno salga del cascarón», exponía Álex Ghita antes de irse.