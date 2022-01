Este jueves 27 de enero de 2022 estará marcado para siempre en la memoria de Georgina Rodríguez. La modelo y empresaria vive uno de los momentos más dulces de su vida, tanto a nivel personal como profesional, algo que se ha visto reflejado en la celebración de su 28 cumpleaños.

Georgina Rodríguez ha vivido un cumpleaños de lo más especial. Este jueves, aprovechando una fecha tan señalada, se estrenó en Netflix su esperado reality, ‘Soy Georgina’, y en tan solo unas horas desde su estreno, ya se ha convertido en uno de los grandes fenómenos de la plataforma.

‘Soy Georgina’ es un proyecto en el que los espectadores van a poder conocer a la persona que hay detrás del fenómeno de masas en el que se ha convertido Georgina desde hace cinco años. Un reality en el que cuenta cómo fueron sus inicios con Cristiano Ronaldo, así como deja entrar a los espectadores en la intimidad de su vida, de su hogar y de su día a día.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Pero este cumpleaños no solo ha sido especial por el estreno de su reality en Netflix. Georgina ha soplado las velas embarazada de los gemelos que está esperando con Cristiano Ronaldo, y lo ha hecho desde Dubai, en unas impresionantes vacaciones en la que se ha reunido toda la familia al completo.

Por otra parte, Cristiano Ronaldo ha querido sorprender a su pareja con una felicitación a lo grande. El futbolista ha utilizado la fachada del rascacielos más alto del mundo, el Burj Khalifa, para emitir un vídeo del documental de ‘Soy Georgina’, con un mensaje al final en el que se leía: “Felicidades Georgina”.

La reacción de Georgina no se ha hecho esperar. Muy emocionada, a través de su Instagram relató que no le salían las palabras, debido al día tan especial que estaba viviendo.

“Así acaba este emocionante día. No me salen las palabras. Gracias, gracias y gracias Cristiano. No me puedes hacer más feliz cada día. Gracias Dubái por tratarnos tan bien siempre y hacernos sentir como en casa. Gracias a todos los que habéis trabajado para que este día sea tan especial. Y gracias a todos los que siempre estáis y os alegráis por mi felicidad y la de mi familia. Se os quiere con el corazón”, escribió en su cuenta de Instagram.