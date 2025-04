Aunque en estos momentos no se trata del formato más popular, a comienzos de la década de los 2000 la edición de anónimos de Gran Hermano llegó para revolucionar el mundo de la televisión, tanto que se convirtió en el tema más comentado durante mucho tiempo. Aquel ‘experimento social’ de encerrar a una gran cantidad de personas en una casa llena de cámaras, pronto se convirtió en una fábrica de personajes populares, algo que hizo que Nuria Yáñez, más conocida como ‘Fresita’, saltase a la fama tras convertirse en la ganadora de la quinta edición. Pese a su carácter dulce y calmado, de ahí su mote, se atrevió a posar desnuda en la portada de la desaparecida revista Interviú, donde ganó una importante cantidad de dinero que, pasados los años, ha querido desvelar en una entrevista.

Muchos de los que vieron aquella edición recordarán una escena que ha pasado a la historia del reality, y de la televisión en general, cuando la concursante tuvo un incidente con una vaca. La organización del programa convirtió la casa de Guadalix en una granja, dejándoles a los participantes la responsabilidad de cuidar a animales, algunos de ellos de grandes dimensiones. En uno de los establos, Nuria se vio atrapada por culpa de una puerta y de su miedo al animal, que en realidad no le quería hacer daño, dando como resultado una de las escenas más divertidas de la historia, aunque ella en aquel momento no podía hacer más que pedir ayuda a sus compañeros.

Como ya habían hecho muchas con otras concursantes, Fresita recibió la propuesta de la revista de aparecer desnuda en su portada y de protagonizar una sesión de fotos de lo más picante, algo a lo que ella no accedió en un principio. Esa propuesta, como solía ocurrir, llegó a los pocos días de salir de la casa, siendo ella la ganadora y la persona más buscada de nuestro país en aquel momento.

Tanta popularidad, como es lógico, abrumó a la concursante, por lo que decidió rechazar la propuesta. Todo es proceso lo ha contado en una reciente entrevista en el pódcast titulado Dos gays y un hetero. «Yo había ganado ya Gran Hermano, aunque Hacienda te quita la mitad, y pensé ‘no me encuentro bien, para enseñar las tetas y todo y el culo’», así lo ha recordado en una entrevista que se produjo en noviembre de 2024, pero que se ha viralizado meses después.

Pese a todo, la oferta era de lo más tentadora, ya que se trataban de diez millones de pesetas de la época, lo que ahora serían 60.000 euros, pero que en aquel momento eran incluso más valiosos, debido a que en aquellos momentos era posible hacer y comprar muchas más cosas con ellos. «Me dijeron ‘te damos 10 millones de pesetas’, pero el Interviú lo haces ya y era enero», fue la propuesta que le llegó.

Tras salir de Gran Hermano, Nuria quiso pasar tiempo con Nicola di Matteo, el chico al que conoció durante el encierro y del que se enamoró, por eso rechazó la propuesta y decidió centrarse en él y disfrutar el momento: «Llegó Semana Santa, abril, y lo superé y me fui con Nico a Marina D’or y me lo pasé muy bien y yo me sentía guapa y bella, un renacer y llegó junio y dije ‘yo me veo bien’».

Tras esas vacaciones que tan bien le sentaron, decidió volver a contactar con la revista y retomar aquella propuesta, pero entonces la oferta cambió, a la baja. De los 60.000 euros que le ofrecían en un principio, pasados los meses bajaron a 40.000 euros, una cantidad que terminó aceptando y por la que posó. No es de extrañar, ya que tras unos meses, su popularidad había bajado, lo que se traduce en que su caché también, por lo que la revista decidió aprovecharlo para renegociar.

Pero esa no fue la única vez que Fresita apareció en Interviú, porque en el año 2016 volvió a ser portada, protagonizando un nuevo posado y una entrevista en la que contó cómo era su vida tras el programa. Aunque de aquella no ha hablado y no ha dado detalles de lo que cobró, aunque es de suponer que fue menor cantidad, debido a que su fama ya había bajado entonces.