Valentín, en ‘First Dates’ tras darle calabazas: “No pasa nada, somos del Atleti”

El pasado 14 de junio First Dates regresó una noche más al prime time de Cuatro de la mano de nuevos solteros. Un encuentro donde la audiencia de la cadena pudo conocer a comensales como Merche y Valentín, quienes dejaron claro que no todo en una cita es el feeling.

Merche fue la primera en llegar al restaurante y le explicó a Carlos Sobera que es dueña de una tienda online de alta cosmética. Respecto a los hombres, busca a alguien que esté bien posicionado económicamente, que le guste salir de restaurantes, viajar, ir a sitios divertidos y que sea muy guapo.

Abrimos las puertas del restaurante del amor ❤️ Quédate con nosotros y sigue #FirstDates14J en directo en @cuatro https://t.co/x6IbzaH1tz pic.twitter.com/98s2UGx7X9 — First Dates (@firstdates_tv) June 14, 2023

Su cita de la noche fue Valentín, un apasionado del fútbol. De hecho, el soltero no dudó en regalarle al presentador una bufanda rojiblanca nada más llegar. “Club Atlético de Madrid, pasan los años, el sentimiento permanece”, comentó. Al ver a Merche, el comensal no pudo evitar señalar que le gustaba mucho su cuerpo. Sin embargo, ella no quedó tan encantada con él en ese aspecto.

“Muy normal”, destacó. Durante la velada, la soltera se percató de que eran muy pocas las cosas que tenían en común. Pero, uno de los puntos en los que sí coincidieron fue en el gusto por el fútbol, pero en menor medida. Pues, Merche admitió que no viajaría solo por el Atleti. Posteriormente, la música comenzó a sonar en el local y la pareja no dudó en sumarse a la pista.

Mientras Merche demostraba sus dotes en el baile de manera profesional, Valentín podría decirse que lo intentaba. “Solo baila el Paquito el chocolatero en las fiestas de Andalucía”, declaró al confesar lo mucho que le costaba adaptarse a su cita. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Merche tuvo claro que, por mucho que se hubiese reído con él, no le iba a dar una segunda cita.

Unas palabras que le costó decir frente a él, pues Valentín si quiso tener un segundo encuentro con ella. Aún así, y tras explicarle que, aunque no sintió el feeling sí se lo pasó muy bien con él, el comensal lo aceptó con humor. “No pasa nada, somos del Atleti”, dijo. El amor no triunfó, pero si lo hizo la amistad porque quedaron en ir a ver un partido al Wanda Metropolitano.