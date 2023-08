‘First Dates’: un soltero, en shock al recibir una llamada de su madre en plena cita

Cada noche, en Cuatro, podemos disfrutar de una entrega de First Dates. Se trata de uno de los programas de televisión con más éxito de nuestro país, y siendo honestos, no es para menos. Recientemente, hemos sido testigos de la cita de Pedro que, en plena conversación con Sofía, recibió una inesperada llamada.

El joven aterrizó en First Dates con un cuadro abstracto que había creado de camino al restaurante. Por lo tanto, dejó claro que una de sus mayores pasiones era pintar. Es más, es un talento que incluso le ayuda a ligar, de ahí que decidiera hacerle ese regalo tan especial a Sofía, la que sería su cita esa noche.

La joven, de nacionalidad rusa aunque vive en Madrid, reconoció lo siguiente: “Me gusta la vida. Quien tenga miedo a morir que no nazca”. Pedro, por su parte, aseguró que: “no tenía expectativas, pero me he encontrado algo bueno”. Ella, tirando de sinceridad, quiso hacer esta pregunta a su cita: “¿Eres quinqui de corazón?”.

Él no tardó en responder: “Soy un poquito ‘rebelioso’. No estoy a favor de lo que hay que hacer”. Una respuesta que gustó, y mucho, a la comensal. En un momento dado, en plena cena, el móvil de Pedro comenzó a sonar. El joven comenzó a sonrojarse, al darse cuenta de que al otro lado del teléfono se encontraba su madre.

Sofía le animó a responder y, además, quiso mandar un beso a la madre de su cita. Aunque intentó por todos los medios acortar la conversación, Pedro terminó diciendo lo siguiente: “Mami, te llamo después”. Finalmente, la situación quedó en una divertida anécdota ya que el resto de la cita fue viento en popa. Entre Sofía y Pedro surgieron chispas, tanto es así que llegaron a sellar su encuentro con un beso en el fotomatón. ¡Fue realmente especial!