‘First Dates’: un soltero protagoniza una surrealista conversación con su abuela

First Dates, el restaurante más famoso de la televisión, recibía la pasada noche del 15 de noviembre una nueva tanda de solteros. Una de las parejas fue clara protagonista de la noche por sus anécdotas y comentarios.

El primero en llegar al programa fue Álvaro de 19 años. Su pasión son los tatuajes y está empezando en ese mundillo. Para conmemorar la ocasión, el soltero ha enseñado que se había tatuado un corazón con las iniciales de First Dates. En el amor simplemente busca una chica con la que pasárselo bien y que le siga en todos sus planes. Su cita fue Antía, de 18 años. La chica ha asegurado que lo que busca es “un cani sin futuro”. Es decir, el típico chico rebelde que no le gusta ni estudiar ni trabajar. Álvaro hace tiempo que dejó de ser cani por lo que este dato no le ha cuadrado mucho.

En cuanto a relaciones anteriores, la gallega ha contado que solo ha tenido una relación de 13 días y que “los primeros 7 no sabía que estaba en pareja”. Además, ha admitido que no cree en los cuernos y que no le importa que su pareja esté con otra persona siempre que no haya sentimientos de por medio. Por eso se ha reído de Álvaro cuando este ha contado como su exnovia lo dejó por su mejor amigo cuando tenía planeado un viaje a París para los dos.

Ambos han continuado hablando y ha surgido el tema de viajar. Antía ha contado que de pequeña fue a Tenerife y entonces el chico ha tenido un pequeño lapsus con la geografía. “Tengo unos amigos que son de Tenerife y ahora vamos a Mallorca que está al lado”, contaba ilusionado el estudiante. Su cita ha bromeado diciendo que “al lado, al lado…” precisamente no estaban.

Álvaro estaba un poco preocupado por el tema de las relaciones abiertas por lo que se ha levantado al baño para poder pedir consejo a su abuela. En lugar de preocuparse por los piercings y el modo de pensar de Antía, esta ha hecho algo muy de abuela y es preguntar si la chica había comido bien. Tampoco le ha gustado nada que la chica fuera de Galicia: “Ay, ay… Niño, niño que la gente de allí tiene muy mala follá”, ha comentado.

En la decisión final, Álvaro no ha podido aceptar una segunda cita porque no estaba de acuerdo con el modo de ver las relaciones de Antía. Aunque ambos se han caído bien y han asegurado que si se encuentran por Málaga seguro que se toman algo.