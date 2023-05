‘First Dates’: Sara deja en shock a su cita al confesar cómo es en el sexo

El pasado martes 23 de mayo, First Dates regresó a Cuatro con un nuevo programa del ya legendario show de citas de Carlos Sobera. Un encuentro donde nuevos comensales se unieron para encontrar a su media naranja, un objetivo que persiguieron Sara y Chloe.

La primera en llegar al restaurante del amor fue Sara, una joven bisexual que señaló sentirse muy conectada con una de las grandes villanas de Disney, Maléfica. «Parezco mala, pero soy un amor», afirmó. Su cita de la noche fue Chloe, una chica trans que vive en un pueblo muy pequeño.

Con el tiempo ha perdido interés en el género masculino, por lo que ahora se ha proclamado lesbiana. De hecho, al ver a Sara no ha podido evitar quedarse maravillada con su pelo rosa, su tatuaje de La Veneno y sus piercings. Una primera toma de contacto que no fue nada mal y por la que comenzaron a hablar de temas más íntimos y personales.

Respecto a su pasado amoroso, Chloe le explicó que hace dos años que no tiene pareja debido a su proceso trans. Por su parte, Sara le confesó: «mi ex era un chico trans, me lo dijo y ya está». Una actitud que le gustó mucho a Chloe. Fue entonces cuando Sara quiso entrar en materia y abordó el tema del sexo. «Básica, pero cañera», se definió a sí misma.

Unas palabras con las que le quiso dejar claro que si siente deseos de hacerlo, no le importa el lugar. Al concluir la velada, en la decisión final de First Dates, Sara lo tuvo muy claro. La falta de chispa y atracción fueron determinantes para negarse a tener un segundo encuentro con la soltera.