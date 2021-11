Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde la comensal que acaparó todas las mirada fue la mismísima prima del actor Antonio Banderas. Presentada como Yolanda Banderas, la comensal se ganó la atención de todos con su inconfundible apellido, algo que le pasó a Lidia Torrent.

«¿Eres familia de Antonio Banderas?», le preguntó la camarera a la comensal. «Sí, somos primos, su abuelo y mi abuelo eran hermanos», le explicó la madrileña. «En España somos pocos de la familia Banderas y tenemos unos rasgos muy peculiares: los ojos rasgados muy vivos, los labios carnosos…», añadió.

Al respecto, la cocinera comentó que su relación con el actor es estupenda, pero que hace tiempo que no se ven. «Hace tiempo que no tenemos contacto, pero es un cielo, es un encanto. Le admiro muchísimo, me he visto todas sus películas. Yo me enamoré de mi primo cuando le conocí por primera vez con 15 añitos», confesaba.

Eso sí, a pesar de formar parte de una familia con un apellido que ha llegado hasta Hollywood, Yolanda no desaprovechó la oportunidad de conocer a su cita de la noche, David. Respecto así misma, la comensal dijo: «Todos coinciden en que soy la mujer que todo hombre desearía tener porque soy cariñosa, atenta, honesta…».

Sin embargo, no pudo evitar mostrarse un poco decepcionada al ver entrar en el restaurante a su cita. «Yoli, sal corriendo», se dijo ella misma al ver al madrileño. Durante la cena, ambos hablaron de sus gustos y aficiones. «Soy una aficionada a los deportes al aire libre, a la naturaleza, me encanta la montaña», explicó la comensal. «Ya sé yo por qué nos han puesto juntos, a mí me encanta subir a la montaña, me considero montañero», respondió por su parte el ingeniero.

David reconoce que el baile no es lo suyo, aunque el año pasado se apuntó a clases de swing y hoy viene a @firstdates_tv dispuesto a enamorar a su cita a golpe de cadera 🕺 ¡Esta noche en #FirstDates9N! 💕 pic.twitter.com/eLnuDqCYum — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) November 9, 2021

Pero, a pesar de conectar en diversos aspectos, las siguientes palabras de David no dejaron indiferente a Yolanda. «Hay una cosa que me excita mucho y que, cuando puedo y tengo con quién, la practico, que es hacer el amor en el monte. Para mí es una experiencia muy gratificante», declaró.

Al final de la noche, en la decisión final el madrileño sí que quiso tener una segunda cita con Yolanda «para seguir charlando con ella. También me ha gustado su mirada y su forma fluida de hablar». Sin embargo, la prima de Antonio Banderas no quiso volver a quedar con él. «Físicamente no es mi prototipo», señaló. Palabras con las que dieron por concluida una de las citas más peculiares de ‘First Dates’.