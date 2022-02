El primer comensal llegó con una tarta en la mano a ‘First Dates’, ya que este pasado martes 1 de febrero era su cumpleaños. «Me hacía mucha ilusión el poder celebrarlo aquí. Era algo que llevaba semanas pensando y cuando me dieron la oportunidad, fue el mejor regalo que me podían haber hecho», confiesa Óscar, que así se llama el joven. Junto a María, su cita, sopló las velas en el programa de Cuatro.

Ambos coincidían de primeras en su gusto por el deporte y el gimnasio. «Me cuido mucho y entreno todos los días», expresaba la joven enfermera. Después fueron juntos a la mesa para cenar y hablar sobre sus entrenamientos deportivos. Mientras comían, María le contó al madrileño que es “una persona muy activa e inquieta, pero, sobre todo, intelectualmente».

Óscar miente para conquistar a su cita: “Lo de que me gustan los museos ha sido para tirarme el pegote” 😅 #FirstDates1F https://t.co/NSOYGUZ8El — First Dates (@firstdates_tv) February 2, 2022

«Me gusta mucho aprender, leer, ir a museos y a exposiciones…», agregó la zaragozana. «A mí también me encantan los museos, me gusta porque es un plan que no coincido mucho con mis amigos», le contestó el fontanero. Ella se alegró mucho al saber que compartía este tipo de afición, ya que el joven también añadió que sus amigos «tienen planes más comunes o cotidianos como ir de cañas, pero a mí me llama mucho la atención lo de los museos».

Sin embargo, lo que no se esperaba María es que Óscar no estuviese diciendo la verdad y todo por agradarla: «La verdad es que, lo de que me gustan los museos ha sido un poco para tirarme el pegote porque, bueno, quería salir un poco del paso, quería intentar quedar bien». Al final de la cita, el de Madrid quiso apostar por una segunda cita entre ambos porque «me he sentido a gusto con ella y me han dado ganas de seguir conociéndola». No obstante, la de Zaragoza no aceptó ese segundo encuentro, ya que «tengo mi vida hecha en Zaragoza y él vive en Madrid. Está muy lejos». Así, cada uno abandonó por su lado el restaurante más famoso de la televisión.