Una noche más, el restaurante de ‘First Dates’ abrió sus puertas para dar la bienvenida a nuevos comensales dispuestos a encontrar a su media naranja. Una velada donde una de las parejas protagonistas de la noche fueron la formada por Ainhoa e Iván. Y es que, lo que está claro, es que por mucho que pasen los años, el programa de Cuatro nunca dejará de sorprendernos.

Llegar al restaurante de Cuatro con las ideas muy claras es un factor que ayuda mucho al equipo del programa a la hora de emparejar a los comensales, y es que, Ainhoa supo lo que quería desde el principio. «En el amor no me ha ido muy bien y eso que he tenido relaciones largas. He venido porque nunca sabes cuándo va a ser la última vez que vas a estar soltera», comentaba la comensal en su presentación.

«Para acostarme con alguien, lo puedo hacer con cualquiera porque hombres no me faltan, pero necesito que tengan dos dedos de frente. Los chicos de ahora quieren todo ‘aquí te pillo, aquí te mato’, muy deprisa», aseguró la toledana.

#TúTambién volviste a creer en el amor al primer like cuando te abriste el perfil en la app de citas ❤ ¡Quédate con nosotros y sigue #FirstDates31E en directo en @cuatro! ➡ https://t.co/x6Ibzapq4Z pic.twitter.com/iFxfpvhC71 — First Dates (@firstdates_tv) January 31, 2022

«Mi chico ideal sería guapo, grande, alto, con un trabajo estable, educado… soy una mujer muy tradicional», le explicó la joven a Carlos Sobera. «Quiero el pack completo, si no es médico, no quiero nada», añadió entre risas. Su cita de la noche fue Iván, que destacó que «siempre estoy dispuesto a encontrar el amor».

Una primera toma de contacto que al comensal le gustó mucho. «Ainhoa me ha parecido una chica muy guapa. Físicamente, me ha entrado por el ojo», señaló. A lo largo de la velada, la pareja habló sobre sus anteriores relaciones y, mientras que la toledana le contó que tuvo «una relación de los 14 a los 21 años», el madrileño le contestó que «solo he tenido una».

«Es que soy un poquito así…me gustan mucho las mujeres», admitió Iván. Ainhoa comentó: «Yo soy muy tradicional, y tú eres un golfo…». Otro de los temas que hizo que la cita fuera dirigiéndose hacia el fracaso fue la condición innegociable que la toledana puso, que Iván tuviera coche.

«No me gustan los chicos que no tienen, no quiero ser un taxi. Mis requisitos para un chico son que tenga trabajo y coche. Un completo», le comentó. Unas declaraciones que a Iván no le hicieron nada de gracia. «Has condicionado el amor con un coche», le comentó el joven. «Una vidente me dijo que mi futuro iba a ser con un médico», le respondió ella por su parte dejando a Iván sin palabras.

Al final de la noche, y como era de esperar debido a los desencuentros ocurridos, el madrileño reconoció que «estoy un poco decepcionado porque ha puesto un vehículo por delante del amor, por eso no quiero tener una segunda cita». Una decisión con la que Ainhoa estuvo de acuerdo, ya que, ella tampoco quiso volver a quedar.